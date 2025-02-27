Видео На этой неделе в Латвии плохое качество воздуха. Когда он станет лучше?

В последние дни в Латвии наблюдается плохое, а в некоторых местах - очень плохое качество воздуха. Наихудшая ситуация зафиксирована в Руцаве, Лиепае, а также в Вентспилсе, Риге и Резекне.

Последний раз столь сильное загрязнение наблюдалось на Пасху прошлого года, когда в Латвию пришли песчаные частицы из пустыни Сахара. Однако на этот раз причина иная - отопление и транспорт, в сочетании с долгим отсутствием дождей, которые могли бы смыть частицы.

"В воздушное пространство Латвии проникло трансграничное загрязнение из Центральной Европы, которое в основном принесло загрязнение твердыми частицами. Оно затронуло всю Латвию - особенно западную и центральную части, но влияние ощущалось по всей стране", - сказала Ивета Индриксоне, руководитель отдела мониторинга Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

Поскольку загрязнение невидимо глазу, многие рижане заявляют, что не замечают изменений в воздухе.

Но медики советуют быть особенно осторожными людям из групп риска - пациентам с заболеваниями сердца, сосудов и легких.

"Таким пациентам лучше не выходить из дома, оставаться в помещениях. Проветривать комнаты как можно меньше или вовсе не открывать окна. Если нужно выйти, лучше надеть маску или респиратор. Людям без хронических заболеваний дыхательных путей не стоит излишне беспокоиться", - пояснила пульмонолог Мадара Тирзите.

Несмотря на существующие риски, в центре среды, геологии и метеорологии. сообщают, что воздух начнет очищаться с изменением погоды - и это может произойти уже к выходным.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas

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