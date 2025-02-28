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Жестокое убийство в Эстонии: прокурор требует самого строгого наказания для несовершеннолетних

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То, что тогда ещё 15- и 16-летние подростки совершили в ночь на 24 августа, по мнению прокурора, является высшей степенью унижения и жестокости.
То, что тогда ещё 15- и 16-летние подростки совершили в ночь на 24 августа, по мнению прокурора, является высшей степенью унижения и жестокости. Фото: Egon Ligi

Прокурор Тоомас Койтмяэ, предъявивший обвинение двум несовершеннолетним, совершившим одно из самых жестоких преступлений последних лет, заявил, что это история, беспрецедентная по своей трагичности и жестокости. Двое молодых людей обвиняются в убийстве. Причем настолько жестоком убийстве, что даже среди взрослых в 21-м веке такие случаи крайне редки. Однако, по словам адвокатов, смерть жертвы наступила по неосторожности. Ситуация просто вышла из-под контроля, сообщает Rus.Postimees.

В судебном процессе над подростками, насмерть забившими 59-летнего мужчину в деревне Таммисте, свою последнюю речь произнесут прокурор, адвокаты и сами обвиняемые. Зал суда снова полон людей. 16- и 17-летних парней, предположительно, доставили в родной город на заседание последний раз. 19 марта уездный суд огласит приговор, который подростки услышат уже из тюрьмы по видеосвязи.

Старший прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Тоомас Койтмяэ выступает с длинной и детальной речью, продолжавшейся почти полтора часа, прежде чем обратиться к Пярнускому уездному суду с просьбой назначить обоим подсудимым максимально возможное наказание - десять лет лишения свободы.

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