Жестокое убийство в Эстонии: прокурор требует самого строгого наказания для несовершеннолетних

То, что тогда ещё 15- и 16-летние подростки совершили в ночь на 24 августа, по мнению прокурора, является высшей степенью унижения и жестокости.

Прокурор Тоомас Койтмяэ, предъявивший обвинение двум несовершеннолетним, совершившим одно из самых жестоких преступлений последних лет, заявил, что это история, беспрецедентная по своей трагичности и жестокости. Двое молодых людей обвиняются в убийстве. Причем настолько жестоком убийстве, что даже среди взрослых в 21-м веке такие случаи крайне редки. Однако, по словам адвокатов, смерть жертвы наступила по неосторожности. Ситуация просто вышла из-под контроля, сообщает Rus.Postimees.