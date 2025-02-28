Ринкевич о споре Зеленского и Трампа: Латвия на стороне Украины

Он напомнил, что Украина является жертвой агрессии в войне, развязанной Россией, и ведет борьбу с помощью многих друзей и партнеров.

"Мы должны добиваться справедливого и прочного мира. Дипломатия иногда - это искусство добиваться невозможного в сложных обстоятельствах. Латвия - вместе с Украиной", - написал Ринкевич.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня также написала на платформе X, что Латвия остается с Украиной.

Президент Литвы Гитанас Науседа поделился аналогичным сообщением, заявив, что Украина никогда не будет одинока.

Как сообщалось, Зеленский досрочно покинул Белый дом после публичной размолвки с Трампом и вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

После встречи Зеленского и Трампа должно было состояться подписание соглашения о совместной добыче полезных ископаемых в Украине, но церемония подписания была отменена.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!