Сб, 1.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

Ринкевич о споре Зеленского и Трампа: Латвия на стороне Украины

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Президент Латвии Эдгар Ринкевич
Президент Латвии Эдгар Ринкевич Фото: Zane Bitere / LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи украинского лидера Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа, которая закончилась громкой ссорой, заявил в социальных сетях, что Латвия поддерживает Украину.

Он напомнил, что Украина является жертвой агрессии в войне, развязанной Россией, и ведет борьбу с помощью многих друзей и партнеров.

"Мы должны добиваться справедливого и прочного мира. Дипломатия иногда - это искусство добиваться невозможного в сложных обстоятельствах. Латвия - вместе с Украиной", - написал Ринкевич.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня также написала на платформе X, что Латвия остается с Украиной.

Президент Литвы Гитанас Науседа поделился аналогичным сообщением, заявив, что Украина никогда не будет одинока.

Как сообщалось, Зеленский досрочно покинул Белый дом после публичной размолвки с Трампом и вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

Читайте также

После встречи Зеленского и Трампа должно было состояться подписание соглашения о совместной добыче полезных ископаемых в Украине, но церемония подписания была отменена.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх