Президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи украинского лидера Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа, которая закончилась громкой ссорой, заявил в социальных сетях, что Латвия поддерживает Украину.
Ринкевич о споре Зеленского и Трампа: Латвия на стороне Украины
Он напомнил, что Украина является жертвой агрессии в войне, развязанной Россией, и ведет борьбу с помощью многих друзей и партнеров.
"Мы должны добиваться справедливого и прочного мира. Дипломатия иногда - это искусство добиваться невозможного в сложных обстоятельствах. Латвия - вместе с Украиной", - написал Ринкевич.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня также написала на платформе X, что Латвия остается с Украиной.
Президент Литвы Гитанас Науседа поделился аналогичным сообщением, заявив, что Украина никогда не будет одинока.
Как сообщалось, Зеленский досрочно покинул Белый дом после публичной размолвки с Трампом и вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом.
После встречи Зеленского и Трампа должно было состояться подписание соглашения о совместной добыче полезных ископаемых в Украине, но церемония подписания была отменена.
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