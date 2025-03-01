"Конечно", - ответил Зеленский в интервью телеканалу Fox News на вопрос, возможно ли восстановление его отношений с Трампом.

При этом украинский лидер подчеркнул, что взаимоотношения между США и Украиной - это не просто диалог двух президентов, а нечто большее. Он добавил, что помощь Вашингтона жизненно необходима Киеву в борьбе с гораздо более многочисленной и лучше вооруженной российской армией.

"Без вашей поддержки нам будет трудно", - заявил Зеленский в интервью Fox News, телеканалу, который считается близким к Трампу.

Эти примирительные заявления прозвучали спустя несколько часов после напряженной встречи Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом в Овальном кабинете Белого дома. По данным американских СМИ, представители администрации Трампа попросили Зеленского покинуть резиденцию.

После этого инцидента ряд лидеров европейских стран и Австралии выразили поддержку Украине.

Сам Трамп позже заявил журналистам, что Зеленский "переоценил свои возможности" и должен согласиться на немедленное прекращение войны.