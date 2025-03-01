Путин встретился с высокопоставленным представителем Северной Кореи

Переговоры в Кремле состоялись с Ри Хи-йонгом - членом Политбюро Трудовой партии Кореи (ТПК), секретарем Центрального комитета партии и председателем Центральной инспекционной комиссии ТПК.

По данным северокорейских СМИ, Путин выразил признательность КНДР за активную поддержку России, подчеркнув растущее сотрудничество между двумя странами.

"Он вновь высоко оценил историческую значимость 2024 года, когда традиционные дружеские отношения между Россией и Северной Кореей значительно углубились, превратившись во всеобъемлющее стратегическое партнерство", - цитирует Путина агентство KCNA.

Согласно оценкам Украины, США и Южной Кореи, Пхеньян отправил в поддержку российских войск в Украине тысячи солдат.

Ранее Россия и Северная Корея подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который вступил в силу в декабре после обмена ратификационными документами в Москве.

Этот договор был подписан во время визита Путина в Пхеньян в июне, когда он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Включенные в соглашение пункты предусматривают взаимный оборонный союз, обязывающий стороны незамедлительно оказывать военную помощь в случае вооруженной агрессии против одной из них.

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