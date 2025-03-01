Как сообщает телеканал CNN, ссылаясь на свои источники, Трамп обсуждал ситуацию с вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом, государственным секретарем Марко Рубио, министром финансов Скоттом Бесентом и другими высокопоставленными членами своей администрации.

В какой-то момент Трамп принял решение, что Зеленский "не готов к переговорам". Он поручил Рубио и советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу передать украинскому лидеру, что ему следует покинуть Белый дом.

На тот момент украинская делегация находилась в отдельной комнате - это стандартный дипломатический протокол, при котором стороны проводят часть времени раздельно, прежде чем вновь встретиться за совместным обедом. Однако в этот раз приглашения на обед не последовало. Блюда, приготовленные для украинской делегации, так и остались на сервировочных тележках возле пресс-службы Белого дома.

По словам представителя Белого дома, в интервью CNN он подтвердил, что украинская сторона выражала желание продолжить переговоры, но этот запрос был отклонен.

Через короткое время после этого Зеленский покинул Белый дом.

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