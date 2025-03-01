Комментируя встречу Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 28 февраля, Хиршс подчеркнул, что эта встреча показала истинное лицо Трампа и тот вид дипломатии, который, вероятно, раньше проводился только за закрытыми дверями.

В то же время политолог признал, что высказывания Трампа не стали неожиданностью, поскольку до встречи с украинским президентом он уже выражал больше симпатий к России. Кроме того, хотя слова Трампа выгодны России, есть и положительный аспект, поскольку Европа увидела настоящее "лицо" Трампа и больше не будет жить иллюзиями относительно его позиции, что, возможно, позволит Европе стать более сплоченной и более активно думать о своей безопасности и экономике.