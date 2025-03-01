Видео Автобус Ecolines загорелся по пути в Ригу: неисправность увидели еще в Вентспилсе

Днем в пятницу на трассе Рига - Вентспилс, недалеко от Кемери, водители заметили едущий навстречу автобус, из которого валил дым. Спустя мгновение автобус загорелся и остановился уже в огне.

Пассажиры бросились спасаться, а одна из пассажирок вскоре поделилась пережитым в социальных сетях.

"Пожалуйста, проверяйте техническое состояние своих автобусов! (...) Сегодня, когда мы садились в автобус еще в Вентспилсе, на консоли индикатор двигателя горел красным цветом, сигнализируя о неисправности, но билеты все равно продавались! Мы доехали только до поворота на Кемери", - пишет пассажирка.

Водитель автобуса рассказал, что дорога в Ригу была вполне спокойной, и он даже не подозревал, что из моторного отсека идет дым.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, одна из полос движения была огорожена, а движение регулировали несколько полицейских. Два пожарных расчета приступили к тушению пламени, которое уже поднялось на высоту автобуса.

После того как автобус был потушен, его водитель отправился в сторону столицы на следующем рейсе Вентспилс - Рига.

Видео: Сюжет программы Degpunktā