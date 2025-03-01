В пятницу, 28 февраля, междугородний автобус, следовавший из Вентспилса в Ригу, не достиг своего пункта назначения. Пассажирам пришлось срочно выйти на остановке возле поворота на Кемери, так как заднюю часть транспортного средства охватили дым и пламя. Оказалось, что еще в Вентспилсе на панели автобуса индикатор двигателя горел красным цветом, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Автобус Ecolines загорелся по пути в Ригу: неисправность увидели еще в Вентспилсе
Днем в пятницу на трассе Рига - Вентспилс, недалеко от Кемери, водители заметили едущий навстречу автобус, из которого валил дым. Спустя мгновение автобус загорелся и остановился уже в огне.
Пассажиры бросились спасаться, а одна из пассажирок вскоре поделилась пережитым в социальных сетях.
"Пожалуйста, проверяйте техническое состояние своих автобусов! (...) Сегодня, когда мы садились в автобус еще в Вентспилсе, на консоли индикатор двигателя горел красным цветом, сигнализируя о неисправности, но билеты все равно продавались! Мы доехали только до поворота на Кемери", - пишет пассажирка.
Водитель автобуса рассказал, что дорога в Ригу была вполне спокойной, и он даже не подозревал, что из моторного отсека идет дым.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, одна из полос движения была огорожена, а движение регулировали несколько полицейских. Два пожарных расчета приступили к тушению пламени, которое уже поднялось на высоту автобуса.
После того как автобус был потушен, его водитель отправился в сторону столицы на следующем рейсе Вентспилс - Рига.
Видео: Сюжет программы Degpunktā