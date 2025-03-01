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Зеленский поблагодарил США за поддержку после перепалки в Белом доме (3)

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский Фото: Tetiana Dzhafarova/AP

Поддержка США для Украины имеет решающее значение, заявил президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в субботу, 1 марта, в Лондон на встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Встреча Стармера с президентом Украины в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит запланирована на субботу на вторую половину дня перед предстоящим в воскресенье, 2 марта, саммитом европейских лидеров.

Изначально встреча Стармера и Зеленского должна была состояться в воскресенье, однако теперь она перенесена на более ранний срок.

Зеленский прибыл в Великобританию после того, как в пятницу в Овальном кабинете Белого дома произошла беспрецедентная публичная перепалка с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В субботу Зеленский в социальной сети X поблагодарил "американский народ" и руководство страны, а также выразил надежду на "крепкие отношения", несмотря на множество неопределенностей после пятничного спора.

Также он заявил, что украинцы "очень благодарны США за всю поддержку", и отдельно поблагодарил Трампа и Конгресс.

Украинская делегация прибыла в Вашингтон на встречу с намерением подписать соглашение с США по минеральным ресурсам и рассчитывала, что это станет шагом к справедливому перемирию, однако покинула переговоры с пустыми руками.

В воскресенье Стармер пригласил на встречу почти 20 европейских лидеров для обсуждения актуальных вопросов безопасности континента. Представители стран Балтии не были приглашены на встречу, однако на воскресенье запланирован телефонный разговор Стармера с руководством стран Балтии.

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