Встреча Стармера с президентом Украины в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит запланирована на субботу на вторую половину дня перед предстоящим в воскресенье, 2 марта, саммитом европейских лидеров.

Изначально встреча Стармера и Зеленского должна была состояться в воскресенье, однако теперь она перенесена на более ранний срок.

Зеленский прибыл в Великобританию после того, как в пятницу в Овальном кабинете Белого дома произошла беспрецедентная публичная перепалка с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В субботу Зеленский в социальной сети X поблагодарил "американский народ" и руководство страны, а также выразил надежду на "крепкие отношения", несмотря на множество неопределенностей после пятничного спора.

Также он заявил, что украинцы "очень благодарны США за всю поддержку", и отдельно поблагодарил Трампа и Конгресс.

Украинская делегация прибыла в Вашингтон на встречу с намерением подписать соглашение с США по минеральным ресурсам и рассчитывала, что это станет шагом к справедливому перемирию, однако покинула переговоры с пустыми руками.

We are very grateful to the United States for all the support. I’m thankful to President Trump, Congress for their bipartisan support, and American people. Ukrainians have always appreciated this support, especially during these three years of full-scale invasion. pic.twitter.com/Z9FlWjF101 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2025

В воскресенье Стармер пригласил на встречу почти 20 европейских лидеров для обсуждения актуальных вопросов безопасности континента. Представители стран Балтии не были приглашены на встречу, однако на воскресенье запланирован телефонный разговор Стармера с руководством стран Балтии.

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