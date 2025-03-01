Политический театр в Вашингтоне: как Трамп пытался унизить Зеленского - и потерпел неудачу

Что я думаю об этом? Политическую сцену мира захватили мафиозные банды - как в России, так и в США. Одна банда в Москве, другая - в Вашингтоне. Избиратели поддержали их. Мы знаем, что банды делят мир между собой, требуют платить за "крышу", держат общество в страхе и расправляются с теми, кто им не принадлежит и осмеливается говорить против.