Видео Дума окажет помощь пострадавшим от пожара на улице Рупниецибас

Эвакуированные жители имеют право на получение кризисного пособия - до 740 евро на одного человека или до 1480 евро на семью. Запросить пособие в кризисной ситуации можно в течение двух месяцев с момента возникновения кризиса.

Жители могут подать заявление на получение кризисного пособия в Рижскую социальную службу, связавшись по телефону 67105048.

Кроме того, жителей призывают обращаться в Социальную службу в случае необходимости в другой помощи, например, одежде, продуктовых наборах, восстановлении документов или другой социальной поддержке. Более подробная информация о возможностях социальной помощи доступна по телефону 80005055.

Также людям, которым требуется временное жилье, предлагается комната в гостинице самоуправления (до 5 дней). По вопросам размещения в гостинице следует обращаться в муниципальную полицию по телефону 112.

Пострадавшие и находящиеся в опасности лица имеют право подать заявку на временное жилье и единовременное пособие на ремонт, если жилое помещение или дом пострадали в результате террористического акта, стихийного бедствия, аварии или другой катастрофы, и Департамент городского развития принял решение запретить эксплуатацию дома до устранения опасности.

Для получения в аренду жилого помещения от самоуправления, в котором можно проживать до шести месяцев (но не более года), жителям необходимо подать заявление в Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы по адресу ул. Бривибас, 49/53. За консультацией можно обращаться по телефону 67474700.

Если помещения будут признаны подлежащими восстановлению, владельцы квартир смогут подать заявку на единовременное пособие на ремонт - до 10 000 евро.

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