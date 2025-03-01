Рижское самоуправление предлагает всю возможную помощь жителям, которые в пятницу, 28 февраля, были эвакуированы из здания на улице Рупниецибас, пострадавшего от пожара, сообщают в Рижской думе.
Видео ⟩ Дума окажет помощь пострадавшим от пожара на улице Рупниецибас
Днем 28 февраля в мансардном этаже шестиэтажного жилого дома на улице Виландес, 2, вспыхнул пожар, и пламя быстро распространилось на соседний шестиэтажный жилой дом на улице Рупниецибас.
В здании на улице Виландес горели конструкции крыши и чердака, а в доме на улице Рупниецибас - квартиры, построенные в мансардном этаже, и конструкции крыши. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров.
Во время тушения пожара эвакуированные жители могли находиться в расположенной рядом библиотеке Мисиния. Жителям здания на улице Виландес разрешили вернуться в свои квартиры, однако в доме на улице Рупниецибас помещения залиты водой в результате тушения пожара, и проживание там невозможно.
Видео (здесь и далее): Пожар на улицах Виландес и Рупниецибас
Галерея: Пожар на улицах Виландес и Рупниецибас
На данный момент пятерым людям предоставлено временное жилье, и службы самоуправления продолжают контактировать с эвакуированными жителями, предлагая всю необходимую помощь.
Если здание после пожара или другой аварии становится непригодным для проживания, владельцы квартир могут получить как социальную помощь, так и возможность поселиться во временном жилье.
Эвакуированные жители имеют право на получение кризисного пособия - до 740 евро на одного человека или до 1480 евро на семью. Запросить пособие в кризисной ситуации можно в течение двух месяцев с момента возникновения кризиса.
Жители могут подать заявление на получение кризисного пособия в Рижскую социальную службу, связавшись по телефону 67105048.
Кроме того, жителей призывают обращаться в Социальную службу в случае необходимости в другой помощи, например, одежде, продуктовых наборах, восстановлении документов или другой социальной поддержке. Более подробная информация о возможностях социальной помощи доступна по телефону 80005055.
Также людям, которым требуется временное жилье, предлагается комната в гостинице самоуправления (до 5 дней). По вопросам размещения в гостинице следует обращаться в муниципальную полицию по телефону 112.
Пострадавшие и находящиеся в опасности лица имеют право подать заявку на временное жилье и единовременное пособие на ремонт, если жилое помещение или дом пострадали в результате террористического акта, стихийного бедствия, аварии или другой катастрофы, и Департамент городского развития принял решение запретить эксплуатацию дома до устранения опасности.
Для получения в аренду жилого помещения от самоуправления, в котором можно проживать до шести месяцев (но не более года), жителям необходимо подать заявление в Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы по адресу ул. Бривибас, 49/53. За консультацией можно обращаться по телефону 67474700.
Если помещения будут признаны подлежащими восстановлению, владельцы квартир смогут подать заявку на единовременное пособие на ремонт - до 10 000 евро.
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