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Видео Дума окажет помощь пострадавшим от пожара на улице Рупниецибас

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Пожар на улице Рупниецибас
Пожар на улице Рупниецибас Фото: TVNET

Рижское самоуправление предлагает всю возможную помощь жителям, которые в пятницу, 28 февраля, были эвакуированы из здания на улице Рупниецибас, пострадавшего от пожара, сообщают в Рижской думе.

Днем 28 февраля в мансардном этаже шестиэтажного жилого дома на улице Виландес, 2, вспыхнул пожар, и пламя быстро распространилось на соседний шестиэтажный жилой дом на улице Рупниецибас.

В здании на улице Виландес горели конструкции крыши и чердака, а в доме на улице Рупниецибас - квартиры, построенные в мансардном этаже, и конструкции крыши. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Во время тушения пожара эвакуированные жители могли находиться в расположенной рядом библиотеке Мисиния. Жителям здания на улице Виландес разрешили вернуться в свои квартиры, однако в доме на улице Рупниецибас помещения залиты водой в результате тушения пожара, и проживание там невозможно.

Видео (здесь и далее): Пожар на улицах Виландес и Рупниецибас

Галерея: Пожар на улицах Виландес и Рупниецибас 

На данный момент пятерым людям предоставлено временное жилье, и службы самоуправления продолжают контактировать с эвакуированными жителями, предлагая всю необходимую помощь.

Если здание после пожара или другой аварии становится непригодным для проживания, владельцы квартир могут получить как социальную помощь, так и возможность поселиться во временном жилье.

Эвакуированные жители имеют право на получение кризисного пособия - до 740 евро на одного человека или до 1480 евро на семью. Запросить пособие в кризисной ситуации можно в течение двух месяцев с момента возникновения кризиса.

Жители могут подать заявление на получение кризисного пособия в Рижскую социальную службу, связавшись по телефону 67105048.

Кроме того, жителей призывают обращаться в Социальную службу в случае необходимости в другой помощи, например, одежде, продуктовых наборах, восстановлении документов или другой социальной поддержке. Более подробная информация о возможностях социальной помощи доступна по телефону 80005055.

Также людям, которым требуется временное жилье, предлагается комната в гостинице самоуправления (до 5 дней). По вопросам размещения в гостинице следует обращаться в муниципальную полицию по телефону 112.

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Пострадавшие и находящиеся в опасности лица имеют право подать заявку на временное жилье и единовременное пособие на ремонт, если жилое помещение или дом пострадали в результате террористического акта, стихийного бедствия, аварии или другой катастрофы, и Департамент городского развития принял решение запретить эксплуатацию дома до устранения опасности.

Для получения в аренду жилого помещения от самоуправления, в котором можно проживать до шести месяцев (но не более года), жителям необходимо подать заявление в Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы по адресу ул. Бривибас, 49/53. За консультацией можно обращаться по телефону 67474700.

Если помещения будут признаны подлежащими восстановлению, владельцы квартир смогут подать заявку на единовременное пособие на ремонт - до 10 000 евро.

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