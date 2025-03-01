Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского провалилась. Помимо нескольких неловких моментов, один из журналистов задал президенту Украины вопрос, есть ли у него костюм, пишет портал Limon.ee.
ВИДЕО ⟩ Зеленский дал остроумный ответ на вопрос журналиста о костюме
Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме переросла в словесную перепалку, когда Трамп обвинил Зеленского в отсутствии уважения и заявил, что Киев не может решать, продолжать ли войну.
Еще когда Трамп приветствовал Зеленского, он прокомментировал: "He is all dressed up today!" ("Он сегодня нарядился" - англ.).
В Овальном кабинете тема одежды Зеленского снова была затронута.
Популярный журналист и сторонник Трампа Брайан Гленн сначала спросил у Трампа, считает ли он, что его наследие будет заключаться в том, что он принес мир. После ответа Трампа у Гленна возник вопрос и к президенту Украины: "Почему вы не носите костюм? Вы - высший представитель страны, но отказываетесь носить костюм. У вас вообще есть костюм?".
Этот вопрос вызвал у некоторых присутствующих улыбку, а на лице вице-президента США Джей Ди Вэнса появилась усмешка. В то же время госсекретарь США Марко Рубио закатил глаза.
"Да-да, я надену костюм, когда война закончится. Возможно, что-то похожее на ваш, - ответил Зеленский журналисту. - Может, даже что-то получше, не знаю. Посмотрим. Может, что-то подешевле".
Примечательно, что Зеленский - далеко не единственный глава государства, который не надевал костюм во время визита в Белый дом в военное время.
Так, во время Второй мировой войны в январе 1942 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль прибыл в Белый дом в так называемом siren suit.
Этот цельный предмет одежды можно было быстро надеть и снять, чтобы оперативно действовать в случае воздушной тревоги.
Такой костюм можно было, например, накинуть поверх ночной одежды, если нужно было срочно укрыться от бомбежки, оставаясь в тепле и выглядя при этом достаточно прилично.
British Prime Minister Winston Churchill (1874 - 1965) poses for the cameras in the grounds of the White House, wearing his 'siren suit', a one-piece garment which can be donned in a minute, 17th January 1942. (Photo by Hulton Archive/Getty Images)https://t.co/tQSDjNRcOc https://t.co/Db40Jysw9z pic.twitter.com/sU5OG6CBsG— Oleg Kostour 🇺🇦🇨🇦🇺🇸 (@OlegKostour) February 28, 2025
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