ВИДЕО Зеленский дал остроумный ответ на вопрос журналиста о костюме

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме переросла в словесную перепалку, когда Трамп обвинил Зеленского в отсутствии уважения и заявил, что Киев не может решать, продолжать ли войну.

Еще когда Трамп приветствовал Зеленского, он прокомментировал: "He is all dressed up today!" ("Он сегодня нарядился" - англ.).

В Овальном кабинете тема одежды Зеленского снова была затронута.

Популярный журналист и сторонник Трампа Брайан Гленн сначала спросил у Трампа, считает ли он, что его наследие будет заключаться в том, что он принес мир. После ответа Трампа у Гленна возник вопрос и к президенту Украины: "Почему вы не носите костюм? Вы - высший представитель страны, но отказываетесь носить костюм. У вас вообще есть костюм?".

Этот вопрос вызвал у некоторых присутствующих улыбку, а на лице вице-президента США Джей Ди Вэнса появилась усмешка. В то же время госсекретарь США Марко Рубио закатил глаза.

Фото: Kaader videost