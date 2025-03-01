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ВИДЕО Зеленский дал остроумный ответ на вопрос журналиста о костюме

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Владимир Зеленский на приеме в Белом доме
Владимир Зеленский на приеме в Белом доме Фото: Olivier Douliery / RS / MPI / Capital Pictures / Scanpix

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского провалилась. Помимо нескольких неловких моментов, один из журналистов задал президенту Украины вопрос, есть ли у него костюм, пишет портал Limon.ee.

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме переросла в словесную перепалку, когда Трамп обвинил Зеленского в отсутствии уважения и заявил, что Киев не может решать, продолжать ли войну.

Еще когда Трамп приветствовал Зеленского, он прокомментировал: "He is all dressed up today!" ("Он сегодня нарядился" - англ.).

В Овальном кабинете тема одежды Зеленского снова была затронута.

Популярный журналист и сторонник Трампа Брайан Гленн сначала спросил у Трампа, считает ли он, что его наследие будет заключаться в том, что он принес мир. После ответа Трампа у Гленна возник вопрос и к президенту Украины: "Почему вы не носите костюм? Вы - высший представитель страны, но отказываетесь носить костюм. У вас вообще есть костюм?".

Этот вопрос вызвал у некоторых присутствующих улыбку, а на лице вице-президента США Джей Ди Вэнса появилась усмешка. В то же время госсекретарь США Марко Рубио закатил глаза.

Фото статьи
Фото: Kaader videost

"Да-да, я надену костюм, когда война закончится. Возможно, что-то похожее на ваш, - ответил Зеленский журналисту. - Может, даже что-то получше, не знаю. Посмотрим. Может, что-то подешевле".

Примечательно, что Зеленский - далеко не единственный глава государства, который не надевал костюм во время визита в Белый дом в военное время.

Так, во время Второй мировой войны в январе 1942 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль прибыл в Белый дом в так называемом siren suit.

Этот цельный предмет одежды можно было быстро надеть и снять, чтобы оперативно действовать в случае воздушной тревоги.

Такой костюм можно было, например, накинуть поверх ночной одежды, если нужно было срочно укрыться от бомбежки, оставаясь в тепле и выглядя при этом достаточно прилично.​

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