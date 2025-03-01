Агрессивный и неуравновешенный мужчина пугает жителей Иманты

Хотя до серьезного насилия, кажется еще не дошло, но есть информация, что он мог жить прямо в подъезде одного из домов.

Полиция заявила, что знает о ситуации и следит за ней, а местным жителям советуют сразу же звонить по номеру 112.

"Призываем жителей, столкнувшихся с агрессией со стороны другого человека, которая может представлять угрозу вашему здоровью или безопасности, незамедлительно звонить в полицию по единому номеру 112. Жителей, располагающих подробной информацией о проявлениях агрессии со стороны этого человека, призываем обратиться в полицию и без промедления предоставить эти сведения, чтобы правоохранительные органы могли принять соответствующие меры", - сказала представитель Рижской муниципальной полиции Кристине Клявениеце.

Сначала в полиции говорили, что не знают о каких-либо официальных жалобах. Однако позже выяснилось, что было возбуждено административное дело - 2 декабря 2024 года мужчину обвинили в нанесении телесных повреждений женщине.

В полиции также заявили, что установили личность мужчины и информация о возможных рисках зарегистрирована.

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