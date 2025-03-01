В рижском микрорайоне Иманта местные жители обеспокоены из-за мужчины, который ведет себя агрессивно - угрожает прохожим на улице и в транспорте, громко кричит и пугает людей. В соцсетях накопилось множество жалоб, а очевидцы даже выкладывают фото и видео, сообщает портал LSM+.
Агрессивный и неуравновешенный мужчина пугает жителей Иманты
Хотя до серьезного насилия, кажется еще не дошло, но есть информация, что он мог жить прямо в подъезде одного из домов.
Полиция заявила, что знает о ситуации и следит за ней, а местным жителям советуют сразу же звонить по номеру 112.
"Призываем жителей, столкнувшихся с агрессией со стороны другого человека, которая может представлять угрозу вашему здоровью или безопасности, незамедлительно звонить в полицию по единому номеру 112. Жителей, располагающих подробной информацией о проявлениях агрессии со стороны этого человека, призываем обратиться в полицию и без промедления предоставить эти сведения, чтобы правоохранительные органы могли принять соответствующие меры", - сказала представитель Рижской муниципальной полиции Кристине Клявениеце.
Сначала в полиции говорили, что не знают о каких-либо официальных жалобах. Однако позже выяснилось, что было возбуждено административное дело - 2 декабря 2024 года мужчину обвинили в нанесении телесных повреждений женщине.
В полиции также заявили, что установили личность мужчины и информация о возможных рисках зарегистрирована.
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