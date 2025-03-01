Глава Пентагона Пит Хегсет пригрозил "односторонними действиями" со стороны вооруженных сил США, если мексиканские власти если не разберутся со "сговором" между правительством страны и наркокартелями. Как сообщает газета The Wall Street Journal, разговор состоялся 31 января и стал первым официальным контактом нового главы Пентагона с военным руководством Мексики.
США предупредили Мексику о "военных действиях", если требования Трампа по границе не будут выполнены
Источники WSJ утверждают, что мексиканское высшее руководство было "шокировано и возмущено" тоном Хегсета, так как восприняло его слова как угрозу начала полномасштабных военных действий в стране.
Ранее президент США Дональд Трамп уже оказывал давление на Мексику, угрожая ввести 25% таможенные пошлины на мексиканские товары, если власти страны не предпримут решительных мер для борьбы с незаконной миграцией и поставками фентанила в США.
Теперь, помимо экономических санкций, мексиканское правительство опасается и реального военного вторжения, отмечает WSJ.
Мексиканские власти сейчас активно ищут способы снизить напряженность, говорится в публикации.
Переговоры между сторонами продолжаются, и ключевой датой станет 4 марта, когда США планируют усилить меры против Мексики и ввести пошлины. В начале февраля Мексика добилась отсрочки введения пошлин на один месяц, разместив на границе 10 000 военнослужащих Национальной гвардии для пресечения контрабанды наркотиков в США.
Сразу после инаугурации Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на южной границе США и направил туда дополнительные войска. Кроме того, он неоднократно говорил о возможности ударов по мексиканским лабораториям, где производится фентанил.
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