США предупредили Мексику о "военных действиях", если требования Трампа по границе не будут выполнены

Источники WSJ утверждают, что мексиканское высшее руководство было "шокировано и возмущено" тоном Хегсета, так как восприняло его слова как угрозу начала полномасштабных военных действий в стране.

Ранее президент США Дональд Трамп уже оказывал давление на Мексику, угрожая ввести 25% таможенные пошлины на мексиканские товары, если власти страны не предпримут решительных мер для борьбы с незаконной миграцией и поставками фентанила в США.

Теперь, помимо экономических санкций, мексиканское правительство опасается и реального военного вторжения, отмечает WSJ.

Мексиканские власти сейчас активно ищут способы снизить напряженность, говорится в публикации.

Переговоры между сторонами продолжаются, и ключевой датой станет 4 марта, когда США планируют усилить меры против Мексики и ввести пошлины. В начале февраля Мексика добилась отсрочки введения пошлин на один месяц, разместив на границе 10 000 военнослужащих Национальной гвардии для пресечения контрабанды наркотиков в США.

Сразу после инаугурации Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на южной границе США и направил туда дополнительные войска. Кроме того, он неоднократно говорил о возможности ударов по мексиканским лабораториям, где производится фентанил.

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