"У всех у нас ощущение, что война свелась к обсуждению редкоземельных металлов, каких-то сделок, козырей в карточной игре. И от этого просто противно, потому что для меня, как и для всех здесь присутствующих эта война - не сделка, а человеческие жизни. Это не предмет торговли, а личная трагедия. Для меня эта война - личная трагедия, потому что эта война столкнула два самых близких народа в Европе", - сказал российский оппозиционер.