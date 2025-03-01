Несколько сотен человек в Берлине приняли участие в акции "Россия против Путина", возглавляемой Навальной, Яшиным и Кара-Мурзой.
В Берлине в субботу, 1 марта, прошла протестная акция, возглавляемая представителями российской оппозиции Юлией Навальной, Ильей Яшиным и Владимиром Кара-Мурзой. Шествие проходит под лозунгом "Россия против Путина". По данным журналистов DW, к началу марша на площади Потсдамер плац собрались несколько сотен человек.
Как заявил накануне Кара-Мурза, акция приурочена к "трем черным февральским датам" - первой годовщине убийства Алексея Навального, третьей годовщине полномасштабного вторжения в Украину и десятой годовщине убийства Бориса Немцова.
Яшин: Война - не "предмет торговли"
Выступая перед участниками митинга, Илья Яшин заявил, в частности, что война в Украине должна закончиться "соглашением, которое гарантирует Украине безопасность".
"У всех у нас ощущение, что война свелась к обсуждению редкоземельных металлов, каких-то сделок, козырей в карточной игре. И от этого просто противно, потому что для меня, как и для всех здесь присутствующих эта война - не сделка, а человеческие жизни. Это не предмет торговли, а личная трагедия. Для меня эта война - личная трагедия, потому что эта война столкнула два самых близких народа в Европе", - сказал российский оппозиционер.
Отдельную колонну в рамках акции "Россия против Путина" сформировали представители националистического "Русского добровольческого корпуса", воюющего на стороне Украины.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!