Он сообщил, что после встречи Трампа и Зеленского в пятницу, 28 февраля, в Белом доме, которая завершилась беспрецедентно резкой словесной перепалкой, дважды разговаривал с президентом Украины.

Марк Рютте подчеркнул, что не может подробно раскрывать содержание беседы, но отметил, что сказал Зеленскому: "Мы должны уважать то, что Трамп уже сделал для Украины".

Генсек НАТО напомнил, что во время первого президентского срока Трампа (2017-2020 гг.) США одобрили поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin, что позволило украинской армии оказывать сопротивление, когда в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение.

"Вы должны найти способ восстановить отношения с Дональдом Трампом и американской администрацией", - сказал генсек НАТО Владимиру Зеленскому.

Президент Польши Анджей Дуда также призвал Зеленского вернуться за стол переговоров с США, поскольку, по мнению Дуды, в мире нет другой силы, способной остановить российскую агрессию.

В социальной сети X польский лидер сообщил, что разговаривал с Зеленским перед визитом украинского президента в Вашингтон.

"Я сказал ему, что, по моему мнению, ему следует спокойно вести переговоры с президентом Трампом и искать соглашение, общее решение. Нужно вернуться за стол переговоров. Президенту Зеленскому следует сесть с ним и договориться о решении, которое сделает Украину безопасной", - считает Дуда.

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