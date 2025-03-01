Пенсионерка Ливия из Екабпилса обратилась за государственной поддержкой для покупки технического средства - специальной трости. Однако, пытаясь получить обещанную компенсацию, она столкнулась с бюрократическими препятствиями, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Пенсионерка боролась с бюрократией, чтобы получить от государства компенсацию
Ливия рассказала программе Bez Tabu, что никогда особо ничего не просила у государства, но в пожилом возрасте, когда передвижение стало затруднённым, она подала заявку на компенсацию за покупку четырехопорной трости (квадрипода). По ее словам, если бездомный может попросить помощь и получить ее, то почему она не может?
Технические средства, такие как трости и инвалидные коляски, предоставляются Центром технических средств реабилитации Vaivari (VTPC), который компенсирует часть их стоимости.
В случае с квадриподом компенсация составляет 26 евро. Однако центр предлагает только один вид такой трости, который Ливии не подошел.
Ей предложили самостоятельно найти и купить подходящую модель, а затем подать документы для возмещения затрат.
Ливия долго искала подходящий квадрипод и, наконец, нашла его в магазине медицинских товаров. Она оформила заказ и дополнительно заплатила 10 евро за доставку. Затем отправила все документы по почте в VTPC и стала ждать компенсации.
Через некоторое время Ливия получила от центра ответ, написанный сложным бюрократическим языком, из которого следовало, что не хватает еще одного документа - копии декларации соответствия Европейской комиссии. Она не понимала, что это за документ.
Выяснилось, что это сертификат от продавца, подтверждающий, что товар действительно является медицинским изделием и соответствует всем требованиям безопасности.
Ливия говорит, что в VTPC ее заранее не предупредили о необходимости этого документа, поэтому она даже не подумала спросить его у продавца. Хотя очевидно, что ее трость - это именно трость, а в чеках указано, что она куплена в магазине медицинских товаров, бюрократы потребовали дополнительное подтверждение.
Ливия уже устала бороться с системой. Даже если бы она смогла получить нужный документ от продавца, ей снова пришлось бы отправлять его по почте, а это дополнительные расходы. К тому же, из-за ограниченной подвижности ей трудно добраться до почтового отделения.
Чтобы помочь пенсионерке, Bez Tabu связались с магазином, и продавец согласился сам отправить все необходимые документы в VTPC.
В свою очередь, VTPC признал, что система несовершенна и бюрократические барьеры мешают людям получать государственную помощь. В будущем центр планирует упростить процесс: он сам будет работать с проверенными поставщиками медицинских товаров, приобретать нужные технические средства и передавать их людям без необходимости самостоятельного поиска и сбора документов.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu