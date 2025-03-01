Видео Пенсионерка боролась с бюрократией, чтобы получить от государства компенсацию

Ливия рассказала программе Bez Tabu, что никогда особо ничего не просила у государства, но в пожилом возрасте, когда передвижение стало затруднённым, она подала заявку на компенсацию за покупку четырехопорной трости (квадрипода). По ее словам, если бездомный может попросить помощь и получить ее, то почему она не может?

Технические средства, такие как трости и инвалидные коляски, предоставляются Центром технических средств реабилитации Vaivari (VTPC), который компенсирует часть их стоимости.

В случае с квадриподом компенсация составляет 26 евро. Однако центр предлагает только один вид такой трости, который Ливии не подошел.

Ей предложили самостоятельно найти и купить подходящую модель, а затем подать документы для возмещения затрат.

Ливия долго искала подходящий квадрипод и, наконец, нашла его в магазине медицинских товаров. Она оформила заказ и дополнительно заплатила 10 евро за доставку. Затем отправила все документы по почте в VTPC и стала ждать компенсации.