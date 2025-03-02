Гудбай, Америка. Встреча Трампа и Зеленского: что это было и что будет дальше?

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: AFP

Уже постфактум, когда Трамп говорил, что готов принять Зеленского, когда тот будет готов к миру, — он ведь именно это имел в виду: приходи, мол, когда согласен будешь на «сизфайр» без гарантий безопасности, другого предложения не будет. И это не попадает в тональность Зеленского, который продолжает утверждать, что он, конечно, готов к миру, но этот мир должен быть «справедливым и длительным», чего сценарий Трампа, по его мнению, не предполагает.

«Спланированная ловушка» на Зеленского или «просто так получилось»?

Уже вчера ряд журналистов и просто пользователей соцсетей предположили, что катастрофический исход встречи Трампа с Зеленским был предрешен, а события в Овальном кабинете развивались по тщательно спланированному сценарию.

Сторонники этой теории обращали внимание на мелочи. Зеленского, мол, сначала эмоционально «расшатали» вопросом о том, почему он пришел на встречу с президентом США не в костюме, потом в разговор лидеров государств без спроса вклинился Джей Ди Венс, потом они на пару с Трампом просто риторически расстреляли Владимира Зеленского, который к тому же испытывал явный дискомфорт из-за того, что интенсивная словесная перепалка велась на не родном для него английском языке.