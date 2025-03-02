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Страны Балтии указали Британии на ошибку из-за их неучастия в саммите в Лондоне

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Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Киром Стармером на Даунинг-стрит, 1 марта 2025 года
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Киром Стармером на Даунинг-стрит, 1 марта 2025 года Фото: Reuters/ScanPix

Страны Балтии через дипломатические каналы донесли до Великобритании свою позицию о том, что их неучастие в саммите европейских лидеров в Лондоне является ошибкой. Об этом свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

Советница премьер-министра Латвии Эвики Силини ("Новое Единство") Элина Лидере сообщила агентству LETA, что онлайн-встреча лидеров стран Балтии с британским премьер-министром Кииром Стармером состоится в воскресенье, 2 марта. Она пройдет перед саммитом ряда европейских стран, а также перед неформальной встречей Европейского совета, которую Силиня посетит на следующей неделе.

В ходе переговоров глава латвийского правительства планирует обсудить со Стармером его встречу с президентом США Дональдом Трампом, а также дальнейшие совместные шаги по укреплению европейской безопасности и поддержке Украины.

По словам Силини, текущее время требует решительного лидерства Европы и смелых действий со стороны европейских государств.

"Сейчас особенно важно перейти от слов к делу как можно быстрее", - подчеркнула премьер-министр.

"Я предложила европейским лидерам разработать совместный план действий, который намерена вынести на обсуждение Европейского совета на следующей неделе", - добавила она.

Как сообщалось ранее, перед основным саммитом запланирована видеоконференция Стармера с представителями стран Балтии, после чего он примет президента Украины Владимира Зеленского в Даунинг-стрит для обсуждения войны с Россией. Однако на сам саммит балтийские лидеры приглашены не были.

Тем временем 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома произошел конфликт между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом. По данным американских СМИ, после резких разногласий представители администрации Трампа попросили украинского лидера покинуть Белый дом.

После этого инцидента ряд европейских лидеров, а также руководство Австралии выразили поддержку Украине.

Сам Трамп позже заявил журналистам, что Зеленский "переоценил свои шансы" и должен немедленно согласиться на прекращение войны.

Однако Зеленский отказался извиняться за инцидент, заявив в интервью Fox News:

"Я не уверен, что мы сделали что-то плохое", - отметил он, добавив, что предпочел бы избежать этого конфликта в присутствии журналистов.

Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу также призвал Зеленского принести извинения за спор с Трампом.

"Зеленскому следует извиниться за потраченное нами время, поскольку встреча завершилась именно так, как и должна была завершиться", - заявил Рубио.

Он также выразил сомнение в искренности стремления Зеленского к завершению войны.

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