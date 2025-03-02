Страны Балтии указали Британии на ошибку из-за их неучастия в саммите в Лондоне

Тем временем 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома произошел конфликт между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом. По данным американских СМИ, после резких разногласий представители администрации Трампа попросили украинского лидера покинуть Белый дом.

После этого инцидента ряд европейских лидеров, а также руководство Австралии выразили поддержку Украине.

Сам Трамп позже заявил журналистам, что Зеленский "переоценил свои шансы" и должен немедленно согласиться на прекращение войны.

Однако Зеленский отказался извиняться за инцидент, заявив в интервью Fox News:

"Я не уверен, что мы сделали что-то плохое", - отметил он, добавив, что предпочел бы избежать этого конфликта в присутствии журналистов.

Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу также призвал Зеленского принести извинения за спор с Трампом.

"Зеленскому следует извиниться за потраченное нами время, поскольку встреча завершилась именно так, как и должна была завершиться", - заявил Рубио.

Он также выразил сомнение в искренности стремления Зеленского к завершению войны.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!