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В 2024 году в Европе произошло 19 терактов, уровень угроз остается высоким

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Место нападения террориста и убийства двух шведских граждан в Брюсселе в октябре 2023 года
Место нападения террориста и убийства двух шведских граждан в Брюсселе в октябре 2023 года Фото: BENOIT DOPPAGNE/AFP

В прошлом году в Европе было совершено 19 террористических атак, и в 2025 году в ряде стран уровень террористической угрозы останется высоким. Об этом говорится в отчете Службы государственной безопасности Латвии (VDD).

Как отмечают в VDD, все теракты 2024 года были мелкомасштабными атаками. Из них 16 совершили радикальные исламисты, а оставшиеся три - последователи других идеологий, оправдывающих насилие.

Кроме того, европейским спецслужбам удалось предотвратить 27 запланированных нападений. В 25 случаях за ними стояли исламисты, в двух - представители других радикальных течений.

Статистика терактов в Европе за последние годы:

  • 2023 год: 24 теракта, предотвращено 11 нападений,
  • 2022 год: 20 терактов, предотвращено 14,
  • 2021 год: 18 терактов, предотвращено 4,
  • 2020 год: 19 терактов, предотвращено 16.

По прогнозам VDD, главную угрозу для безопасности Европы по-прежнему представляют исламистские террористы, которые планируют и осуществляют атаки. Однако правые и левые экстремисты также продолжат участвовать в террористической деятельности.

VDD подчеркивает, что в ряде европейских стран высокий уровень террористической угрозы сохранится и в 2025 году, однако конкретные государства в отчете не называются.

Одним из факторов, повышающих риск атак, является военный конфликт на Ближнем Востоке. В его результате в Европе могут учащаться нападения на еврейские общины и объекты, связанные с Израилем.

По оценкам VDD, основными целями террористов в Европе останутся места массового скопления людей, символические объекты и сотрудники правоохранительных органов.

По мнению VDD, в Латвии уровень террористической угрозы остается низким. Однако риск связанный с радикализацией отдельных лиц и их возможным участием в насильственных действиях по-прежнему существует.

Кроме того, высокой остается угроза диверсий, организуемых российскими спецслужбами. По данным VDD , эти акции могут по своей сути напоминать террористические акты.

Возможные цели таких атак - важные символические объекты в Латвии и критическая инфраструктура, как это уже происходило в ряде стран Западной Европы.

VDD предупреждает, что такие диверсии могут продолжаться и в 2025 году, следуя той же схеме, что и в прошлом году.

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