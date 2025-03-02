В 2024 году в Европе произошло 19 терактов, уровень угроз остается высоким

Как отмечают в VDD, все теракты 2024 года были мелкомасштабными атаками. Из них 16 совершили радикальные исламисты, а оставшиеся три - последователи других идеологий, оправдывающих насилие.

Кроме того, европейским спецслужбам удалось предотвратить 27 запланированных нападений. В 25 случаях за ними стояли исламисты, в двух - представители других радикальных течений.

Статистика терактов в Европе за последние годы:

2023 год: 24 теракта, предотвращено 11 нападений,

2022 год: 20 терактов, предотвращено 14,

2021 год: 18 терактов, предотвращено 4,

2020 год: 19 терактов, предотвращено 16.

По прогнозам VDD, главную угрозу для безопасности Европы по-прежнему представляют исламистские террористы, которые планируют и осуществляют атаки. Однако правые и левые экстремисты также продолжат участвовать в террористической деятельности.

VDD подчеркивает, что в ряде европейских стран высокий уровень террористической угрозы сохранится и в 2025 году, однако конкретные государства в отчете не называются.

Одним из факторов, повышающих риск атак, является военный конфликт на Ближнем Востоке. В его результате в Европе могут учащаться нападения на еврейские общины и объекты, связанные с Израилем.