За сутки несколько человек провалились под лед

Утром в субботу, 1 марта, спасатели были вызваны в город Стренчи (Валмиерский край), где человек провалился под лед реки. Когда спасатели прибыли на место, пострадавшего уже вытащил на берег очевидец. Затем его передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.

Во второй половине дня, также в субботу, поступил вызов на улицу Кенгарага в Риге - на льду у берега Даугавы находились двое подростков. Когда спасатели прибыли на место, молодые люди уже самостоятельно добрались до берега. Инспекторы провели с ними разъяснительную беседу о смертельной опасности выхода на лед.

Еще один тревожный случай произошел после 17:00 на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица в центре Риги. В городской канал провалились три человека, но им удалось выбраться из воды самостоятельно.

VUGD напоминает, что с потеплением лед на водоемах становится все менее прочным. Его толщина неравномерна: у берегов он может казаться надежным, но в центре или на открытых участках быть крайне тонким. Это создает ложное чувство безопасности, из-за чего люди продолжают выходить на лед.

Спасатели призывают жителей проявлять ответственность и не подвергать себя и других опасности.

Если вы видите детей или подростков, катающихся по тонкому льду, не проходите мимо - предупредите их о риске! Родителям также рекомендуется объяснить детям, почему сейчас нельзя выходить на замерзшие водоемы.

Если же вы заметили человека, который зашел слишком далеко от берега, или стали свидетелем того, как кто-то провалился под лед, немедленно звоните по номеру 112.

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