В Боливии в лобовом столкновении автобусов погибли 37 человек

"На данный момент подтверждена гибель 37 человек", - заявил в интервью агентству AFP полковник Вильсон Флорес, комментируя аварию, произошедшую недалеко от города Уюни в департаменте Потоси.

Это крупнейшая автокатастрофа в Боливии с начала года. Трагедия произошла рано утром в субботу на узком двухполосном шоссе.

Один из автобусов следовал в город Оруро, где в эти выходные должен был пройти Карнавал Оруро - один из крупнейших фестивалей Латинской Америки, собирающий десятки тысяч туристов.

Точные обстоятельства ДТП пока неизвестны, однако, по предварительным данным, один из автобусов выехал на встречную полосу.

"Это трагический инцидент, который уже унес множество жизней", - заявил местным СМИ представитель администрации Уюни Осмар Сальватьерра.

На месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают детали аварии. Официальный отчет по делу будет представлен позднее.

Кроме того, стало известно, что один из водителей выжил, но находится в тяжелом состоянии. У него был запах алкоголя, что заставило следователей заподозрить, что он мог находиться в состоянии опьянения. В связи с этим у него взяли анализ крови на содержание алкоголя.

Извилистые горные трассы Боливии печально известны своей повышенной аварийностью. Число дорожно-транспортных происшествий в стране остается высоким, особенно на сложных участках дорог, проходящих через Андские горы.

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