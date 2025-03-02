"Великобритания вместе с Францией, а возможно, и с еще одной-двумя странами, совместно с Украиной разрабатывает план прекращения боевых действий, после чего мы обсудим его с Соединенными Штатами", - сказал Стармер в интервью BBC.

В воскресенье в Лондоне британский премьер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с европейскими лидерами, чтобы обсудить вопросы безопасности Европы и Украины.

Комментируя публичный конфликт Зеленского и президента США Дональда Трампа, который произошел в пятницу в Белом доме, Стармер заявил, что такие сцены никому не хочется видеть.

При этом он выразил уверенность, что Трамп действительно хочет добиться долгосрочного мира.

"Нам необходимо найти способ, как нам всем работать вместе. В конце концов, мы уже три года наблюдаем кровопролитный конфликт. Сейчас настало время добиваться устойчивого мира", - подчеркнул британский премьер, который в четверг встречался с Трампом в Вашингтоне.

Стармер отметил, что для долгосрочного мира необходимы три ключевых элемента:

Сильная Украина, способная при необходимости продолжать борьбу и действовать с позиции силы. Гарантии безопасности со стороны Европы, которые должны быть согласованы. Поддержка США, без которой невозможно достичь устойчивого мира.

"Существует риск, что Путин снова нападет, если получит такую возможность. Именно поэтому я сосредоточен на гарантиях. Как мы будем защищать установленную линию, если удастся договориться о прекращении боевых действий?", - заявил Стармер.

При этом британский премьер подчеркнул, что границы между сторонами конфликта - это вопрос, который предстоит обсуждать отдельно.

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