Макрон предупредил, что угроза, исходящая от России, является самой серьезной за всю историю существования современной Европы.

"У наших границ стоит сверхвооруженная и агрессивная Россия", - подчеркнул он.

Макрон также предостерег Вашингтон от подписания перемирия с Россией без гарантий безопасности для Украины.

По его словам, если США откажутся от поддержки Киева, то их геостратегическое влияние на Россию, Китай и другие страны исчезнет в тот же день.

Президент Франции выразил уверенность, что у Вашингтона нет иного выбора, кроме как продолжить поддержку Украины и вести с ней диалог.

"Судьба Америки очевидна - быть на стороне Украины, в этом у меня нет никаких сомнений", - заявил Макрон.

Он добавил, что политика США за последние три года полностью соответствует их дипломатическим и военным традициям.

"Я хочу четко донести до американцев: разрыв отношений с Украиной не отвечает их национальным интересам", - подчеркнул французский лидер.

Макрон также отметил, что все хотят мира, но "не может быть справедливого и прочного мира, если Украина останется без поддержки".

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