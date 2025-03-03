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Руководство Латвии поздравляет создателей "Потока" с первым в истории страны "Оскаром"

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Обновлено 3 марта 2025, 08:12
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Фото статьи
Фото: Zane Bitere/LETA

Утром в понедельник, 3 марта, президент Латвии Эдгар Ринкевич публично поздравил режиссера Гинта Зилбалодиса и других создателей анимационного фильма "Поток" с получением первой в истории Латвии премии "Оскар".

"От всей души поздравляю Гинта Зилбалодиса и всю команду с получением "Оскара". Феноменально!", - написал президент Латвии на платформе X, отметив, что "это отличный и исторический день для Латвии".

"Нам всем потребуется время, чтобы понять, что произошло, потому что произошло нечто великое и прекрасное! Спасибо!", - пишет Ринкевич.

Премьер-министр Эвика Силиня также выразила в X свою радость тем, что кот из фильма "Поток" продолжает завоевывать сердца зрителей по всему миру. Она поздравила Зилбалодиса и всю творческую группу фильма, пожелав дальнейших успехов.

В аккаунте Министерства иностранных дел также появилось поздравление творческой группе "Потока" с комментарием: "Первая номинация Латвии на премию "Оскар" и такой выдающийся успех! Просто мур!"

Как сообщалось ранее, анимационный фильм "Поток" победил в номинации "Лучший анимационный фильм".

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