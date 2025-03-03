Австралийский военный корабль спас плывшего через океан литовца

Ауримас Моцкус был доставлен на десантный корабль Choules, говорится в сообщении морских сил Австралии.

"Из-за крайне неблагоприятных морских условий спасти лодку Моцкуса не удалось, за исключением двух весел и некоторых личных вещей", - сообщило Австралийское управление по безопасности на море, которое координировало спасательную операцию.

44-летний Моцкус провел три дня на лодке, дрейфующей во время шторма в Коралловом море, примерно в 740 километрах к востоку от прибрежного города Маккай в австралийском штате Квинсленд.

Моцкус в октябре отправился в путь из Сан-Диего, штат Калифорния, США, и его пунктом назначения был Брисбен, столица Квинсленда. Он почти завершил маршрут длиной в 12 000 километров и находился всего в нескольких днях плавания от места назначения.

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