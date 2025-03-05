Президент США Дональд Трамп в обращении к обеим палатам Конгресса заявил, что получил "письмо" от президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот заявляет о готовности к мирным переговорам. По его словам, со стороны России также поступали "сильные сигналы" о готовности к миру.
Фактически в своем выступлении он повторил пост Зеленского в Х. При этом о прекращении поставок американского вооружения, которое Белый дом анонсировал днем ранее, Трамп ничего не сказал.
В рекордном по продолжительности выступлении американский президент также пообещал победить инфляцию и бюрократию, купить Гренландию и создать в США систему ПВО "Золотой купол". Республиканцы встретили его аплодисментами, демократы — молчанием.
Что сказал Трамп об Украине и войне
Речь Трампа была по большей части посвящена внутренним проблемам и делам США. Он упомянул Украину ближе к середине выступления, которое продлилось рекордные 1 час 40 минут.
«Сегодня я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В письме говорится: "Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы"», — сказал Трамп, добавив, что благодарен за обращение.
По его словам, Зеленский также заявил о готовности подписать соглашение о добыче полезных ископаемых «в любое удобное время».
Цитаты, приведенные Трампом, дословно повторяли посты в сети Х, которые Владимир Зеленский опубликовал на украинском и английском языках накануне вечером. Там он заявил о готовности сесть за стол переговоров под «сильным лидерством президента Трампа» и назвал «досадной» перепалку с Трампом в Овальном кабинете. Зеленский также ранее говорил, что Украина готова подписать соглашение о недрах.
Как пояснила позднее посол Украины в США Оксана Маркарова, отдельного письма Трампу украинский президент не писал.
«Одновременно мы провели серьезные переговоры с Россией и получили мощные сигналы о том, что они готовы к миру», — заявил Трамп Конгрессу.
Республиканцы встретили эти его слова (как, впрочем, и многие другие его реплики) аплодисментами, встав со своих мест. Демократическая половина аудитории слушала Трампа молча.
«Я неустанно работаю, чтобы завершить жестокий конфликт в Украине, — заявил Трамп. — Миллионы украинцев и россиян были напрасно убиты или ранены в этом ужасном и жестоком конфликте, конца которому не видно. США направили сотни миллиардов долларов на поддержку обороны Украины».
«Вы хотите, чтобы это продолжалось еще пять лет?» — спросил Трамп и снова заявил, что США потратили на поддержку Украины гораздо больше, чем Европа.
Некоторые демократы покинули зал, когда Трамп говорил об Украине.
В своем выступлении американский президент не упомянул о приостановке военной помощи Киеву, о которой было объявлено накануне. Некоторые поставки американского вооружения критически важны для Украины и не могут быть заменены на украинское и европейское оружие. Не упомянул об этом и Зеленский в своих постах накануне.
Это была первая речь Трампа в Конгрессе после возвращения в Белый дом. Это традиционное мероприятие, в котором президент подводит первые итоги первых нескольких недель своего срока. В должности Дональд Трамп провел уже 44 дня, то есть чуть больше шести недель.
В 2017 году Трамп выступал с первой речью в Конгрессе ровно час, в этот раз он говорил 1 час 40 минут, его выступление стало самым длинным в истории.
«Америка вернулась», — заявил он в начале выступления.
По его словам, за несколько недель текущей администрации удалось добиться того, чего не удавалось ни одной администрации за четыре года президентского срока.
«Американскую мечту не остановить, и наша страна находится на грани возвращения, подобного которому мир никогда не видел и, возможно, никогда больше не увидит», — заявил Трамп.
Представители Демократической партии начали выражать протест и освистывать Трампа, в результате спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал всех к порядку и пригрозил удалить из зала тех, кто пытается сорвать выступление.
Тем не менее выступление президента США прервал демократ Эл Грин, который поднялся с места и заявил, что у Трампа нет мандата. Позже Грина вывели из зала по требованию Джонсона.
Некоторые демократы пришли в Конгресс с табличками «Ложь», «Маск крадет» и «Спасите Medicaid». Таким образом они выразили несогласие с политикой Трампа.
Речь Трампа много раз прерывалась аплодисментами его сторонников-республиканцев — они аплодировали стоя, в то время как демократы со своих мест не вставали.
Большую часть выступления Трамп посвятил внутренней политике. Он, в частности, поблагодарил миллиардера Илона Маска и долго перечислял достижения его департамента эффективности правительства (DOGE).
Говоря о своих достижениях, он упомянул признание английского официальным языком США и переименование президентским указом Мексиканского залива в Американский.
Он объявил, что США нужна новая система ПВО, которую он назвал «Золотой купол», и попросил Конгресс выделить деньги на ее создание.
Касаясь других международных тем, Трамп вспомнил о двух своих громких инициативах, в частности, о Панамском канале, который обещал вернуть под контроль США.
«Моя администрация вернет Панамский канал, и мы уже начали это делать», — заявил Трамп.
Он напомнил о сделке, которая была заключена во вторник между гонконгской компанией и американским консорциумом, по которой американцы получат контроль над двумя ключевыми портами вокруг Панамского канала.
Трамп также обратился к жителям Гренландии и сказал, что если они примут решение о вхождении в состав США, он это будет только приветствовать.
По его словам, Гренландия нужна США для обеспечения международной безопасности.
«Так или иначе мы этого добьемся», — загадочно добавил он, пообещав, что жители Гренландии станут в результате только богаче.
Трамп заявлял о желании приобрести эту арктическую территорию еще до того, как вернулся в Белый дом. Власти Гренландии, автономной территории Дании, заявляли, что она не продается.
Как отмечает корреспондент Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркер, речь Дональда Трампа была длинной, но содержала мало новостей.
Что ответили Трампу демократы
В отличие от длинного выступления Трампа, в котором затрагивалось много тем, ответ демократов, который должен представить альтернативный взгляд на те же проблемы, был лаконичным.
Сенатор от Демократической партии США, бывший аналитик ЦРУ Элисса Слоткин в официальном ответе Демпартии партии на речь Дональда Трампа раскритиковала его иммиграционную политику и попыталась сгладить противоречия в позициях республиканцев и демократов.
«Америка — страна иммигрантов. Нам нужна нормально функционирующая [иммиграционная] система, отвечающая потребностям нашей экономики, которая позволит проверенным людям приезжать и работать здесь легально. Поэтому я с нетерпением жду плана президента по этому вопросу», — отметила сенатор.
Слоткин также выразила обеспокоенность демократов экономическими инициативами Дональда Трампа.
«Президент много говорил об экономике, но всегда важно читать то, что написано мелким шрифтом», — предупредила она.
По ее мнению, новые пошлины, которые Трамп ввел на товары из соседних с США стран и ответные пошлины, введенные Канадой, знаменуют начало торговой войны и приведут к падению производства.
«Государственный долг будет расти, а не сокращаться, и если он [Трамп] не проявит осторожность, он может ввергнуть страну в рецессию», — сказала сенатор.
Слоткин также раскритиковала президента Трампа за то, что команда Илона Маска получила доступ к конфиденциальной информации граждан США, включая налоговые декларации, медицинские данные и банковские счета.
Говоря о войне в Украине, Слоткин вспомнила 40-го президента США Рональда Рейгана, представляющего Республиканскую партию. По словам сенатора, Трамп отказался от тех ценностей, которые защищали республиканцы времен Рейгана. «После спектакля, который был разыгран в Овальном кабинете на прошлой неделе, Рейган, вероятно, перевернулся в гробу», — сказала Слоткин, напомнив о напряженном диалоге Зеленского и Трампа в Белом доме.
«Мы все хотим, чтобы война в Украине закончилась, но Рейган понимал, что настоящая сила Америки заключается не только в нашей военной и экономической мощи, но и в моральной чистоте», — отметила Слоткин.
Она сравнила публичную ссору Трампа и Вэнса с Зеленским в Овальном кабинете с «плохим эпизодом телевизионного реалити-шоу» и добавила, что она воплощает отношение Трампа ко всему миру. «Он считает возможным заигрывать с диктаторами вроде Владимира Путина и давать пинка нашим друзьям, таким, как Канада, — заявила Слоткин. — Для него лидерство Америки — это просто цепочка сделок в сфере недвижимости».
«Лучшее, что он смог сделать — прочитать примирительное письмо от Зеленского»
Речь Трампа больше всего запомнилась партийными уколами, считает Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Северной Америке.
«Возможно, президент надеялся объявить о состоявшейся сделке с Украиной по редкоземельным металлам, но лучшее, что он смог сделать — прочитать примирительное письмо от Владимира Зеленского.
Что касается тарифной войны США со своими крупнейшими торговыми партнерами, Трамп, судя по всему, остался верен своему курсу, однако не дал никаких четких указаний относительно того, как он будет реализовываться.
В конце концов, речь Трампа, возможно, больше всего запомнилась его партийными уколами в адрес сидящих в зале демократов, и их ледяной реакцией, а также их табличками с надписями, критикующими политику Трампа.
Как и в первый месяц президентства Трампа, в обращении Трампа к Конгрессу было много того, что могло очень понравиться его сторонникам, и много того, за что могли бы зацепиться его критики».