«Одновременно мы провели серьезные переговоры с Россией и получили мощные сигналы о том, что они готовы к миру», — заявил Трамп Конгрессу.

Республиканцы встретили эти его слова (как, впрочем, и многие другие его реплики) аплодисментами, встав со своих мест. Демократическая половина аудитории слушала Трампа молча.

«Я неустанно работаю, чтобы завершить жестокий конфликт в Украине, — заявил Трамп. — Миллионы украинцев и россиян были напрасно убиты или ранены в этом ужасном и жестоком конфликте, конца которому не видно. США направили сотни миллиардов долларов на поддержку обороны Украины».

«Вы хотите, чтобы это продолжалось еще пять лет?» — спросил Трамп и снова заявил, что США потратили на поддержку Украины гораздо больше, чем Европа.

Некоторые демократы покинули зал, когда Трамп говорил об Украине.

В своем выступлении американский президент не упомянул о приостановке военной помощи Киеву, о которой было объявлено накануне. Некоторые поставки американского вооружения критически важны для Украины и не могут быть заменены на украинское и европейское оружие. Не упомянул об этом и Зеленский в своих постах накануне.

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