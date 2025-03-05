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Видео На тонком льду озера Бабелитес замечен ребенок без присмотра (3)

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Треснувший лёд. Иллюстративное фото
Треснувший лёд. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

По неофициальным данным, имеющимся в распоряжении передачи Degpunktā телеканала TV3, в Салдусском крае погибли два любителя подледной ловли, которые провалились под лед. В свою очередь, на озере Бабелитес на Югле ребенок в одиночку и без присмотра прогуливался по льду, сообщает передача.

Тревожную картину снял на видео очевидец.

Выйдя на берег, родители заметили, что один из детей по-прежнему находится на льду. В тот момент отец ребенка звал его обратно и сделал несколько шагов навстречу. К счастью, ребенок под лед не провалился и добрался до суши.

Выход на лед в такую погоду может закончиться предупреждением от стражей порядка или денежным штрафом в размере 100 евро.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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