В проекте также поднимался вопрос о перспективе международного присутствия на палестинских территориях, включая возможную резолюцию Совета Безопасности ООН о размещении миротворческих или защитных сил в Газе и на Западном берегу. Это станет частью более широкой «временной шкалы, ведущей к созданию палестинского государства и наращиванию его потенциала».

Документ признает, что вооруженные группировки в Газе представляют собой проблему, и предлагает решить ее в рамках «заслуживающего доверия политического процесса», который восстановит права палестинцев и предложит ясный путь вперед.

Грузовики с гуманитарной помощью на границе с Газой Фото: Getty Images

Кто заплатит и что делать с ХАМАС?

Сначала ожидалось, что план получит поддержку и финансирование от некоторых стран ЕС, а саммит пройдет после недавнего визита Сиси в Испанию, давно и последовательно защищающую права палестинцев.

Однако позже в СМИ появились сообщения о том, что предложение не получит международной поддержки или финансирования, если ХАМАС останется доминирующей политической силой в Газе.

Помимо Иордании, союзники Египта в Персидском заливе — Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар — были главными сторонниками плана и, возможно, его крупнейшими спонсорами, отмечает AFP.