Участники встречи обсудили предложенный Египтом план, по которому в анклаве будет построено 400 тысяч новых единиц жилья, восстановлена инфраструктура и проведены выборы. Это обойдется более чем в 50 млрд долларов, кто их даст — пока неясно. Непонятна и роль ХАМАС в будущем Газы.
В пику "ближневосточной Ривьере" Трампа. Лига арабских государств предложила план восстановления Газы на $53 млрд
На саммите Лиги арабских государств, проходящем в Каире, лидеры арабских стран приняли план восстановления Газы без переселения ее жителей. Итоговое коммюнике саммита составлено на основе египетского плана восстановления сектора: оно предусматривает, что для этого будет направлено 53 млрд долларов.
Лидеры призвали международное сообщество и финансовые институты оказать поддержку Газе.
Этот план должен послужить противовесом проектам президента США Дональда Трампа, обещавшего превратить Газу в «ближневосточную Ривьеру», но предусматривавшего при этом перемещение более 2 млн палестинцев из анклава в арабские страны.
«Египетские план теперь стал всеарабским», — сказал после совещания глава Лиги арабских государств Ахмет Абуль Гейт.
Он прямо не упоминал предложения Трампа, однако подчеркнул, что «арабская позиция состоит в неприятии какого-либо переселения — будь оно добровольным или принудительным».
Во время саммита Египет представил 91-страничный буклет с описанием своего плана, в котором размещены фотографии зеленых жилых кварталов и грандиозных общественных зданий.
Египетский план был подготовлен накануне на закрытой встрече министров иностранных дел арабских государств в Каире.
Наследный принц Мухаммед бин Салман, фактический правитель Саудовской Аравии, не присутствовал на саммите. Саудовскую делегацию возглавил его лучший дипломат, сообщают государственные СМИ.
Правда, всего две недели назад наследник саудовского престола принимал у себя арабских лидеров, чтобы обсудить противодействие плану Трампа.
Что предусматривает план Египта
Ведущая саудовская газета Asharq al-Awsat сообщила, что египетский план будет реализован в три этапа в течение трех-пяти лет, а для палестинцев в процессе восстановления будут созданы «безопасные зоны».
Как сообщало агентство AFP, основные положения плана были такими:
- Первый этап продлится до 2027 года с бюджетом в 20 млрд долларов и будет направлен на восстановление основных объектов инфраструктуры, включая дороги, коммунальные сети и объекты общественного обслуживания. Он также предусматривает строительство 200 тысяч единиц постоянного жилья для 1,6 млн человек.
- Второй этап, рассчитанный на период до 2030 года, предполагает завершение инфраструктурных проектов, строительство еще 200 тысяч единиц жилья и создание промышленных зон, рыболовецкого порта, морского торгового порта и аэропорта. Он должен обойтись в 30 млрд долларов.
- План предлагает создание трастового фонда под международным контролем для обеспечения эффективного и устойчивого финансирования, а также прозрачности и контроля за расходованием средств.
- При палестинском правительстве будет создан комитет по управлению Газой, состоящий из независимых технократов и беспартийных деятелей, который будет управлять территорией в течение переходного периода продолжительностью в шесть месяцев, чтобы позволить Палестинской автономии полностью восстановить контроль.
- Египет и Иордания обучат палестинские силы безопасности, чтобы те взяли на себя обеспечение правопорядка в Газе.
В проекте также поднимался вопрос о перспективе международного присутствия на палестинских территориях, включая возможную резолюцию Совета Безопасности ООН о размещении миротворческих или защитных сил в Газе и на Западном берегу. Это станет частью более широкой «временной шкалы, ведущей к созданию палестинского государства и наращиванию его потенциала».
Документ признает, что вооруженные группировки в Газе представляют собой проблему, и предлагает решить ее в рамках «заслуживающего доверия политического процесса», который восстановит права палестинцев и предложит ясный путь вперед.
Кто заплатит и что делать с ХАМАС?
Сначала ожидалось, что план получит поддержку и финансирование от некоторых стран ЕС, а саммит пройдет после недавнего визита Сиси в Испанию, давно и последовательно защищающую права палестинцев.
Однако позже в СМИ появились сообщения о том, что предложение не получит международной поддержки или финансирования, если ХАМАС останется доминирующей политической силой в Газе.
Помимо Иордании, союзники Египта в Персидском заливе — Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар — были главными сторонниками плана и, возможно, его крупнейшими спонсорами, отмечает AFP.
В преддверии саммита Саудовская Аравия провела 21 февраля в Эр-Рияде отдельную встречу, в которой приняли участие лидеры Египта и Иордании, а также лидеры и представители шести государств-членов Совета сотрудничества стран Персидского залива. По сообщениям, встреча за закрытыми дверями была посвящена обсуждению единой позиции по Газе в преддверии саммита Лиги арабских государств.
Связанная с Катаром газета Al-Araby al-Jadeed сообщила, что в качестве гарантии предотвращения дальнейшего конфликта Саудовская Аравия настаивает на разоружении «палестинского сопротивления» (очевидно, имеется в виду ХАМАС и другие вооруженные группировки в Газе). В статье говорилось, что такой же позиции придерживаются ОАЭ, в то время как Катар, исторически поддерживающий ХАМАС, выступает против этой меры, а Египет считает ее нереалистичной.
О полном единстве участников саммита говорить не приходится: алжирское информационное агентство APS сообщило, что президент этой страны Абдельмаджид Теббун не будет присутствовать на саммите и направит вместо себя министра иностранных дел, отметив, что это решение было принято в связи с некими «дисбалансами и недостатками», которые «омрачили подготовку» к саммиту.
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Палестинцев на саммите представляет делегация во главе с формальным главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом.
Официальное палестинское информационное агентство Wafa сообщило, что Аббас примет участие в саммите, чтобы изложить «палестинское видение противостояния предстоящим вызовам», в числе прочего предусматривающее, что контроль над Газой возьмет на себя палестинская автономия.
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ПА настаивает на том, что, будучи единственным органом, представляющим интересы палестинцев, имеет право управлять Газой.
Однако, согласно проекту плана, с которым ознакомилось агентство Reuters, в предложении не прописана роль ПА в возможной структуре управления Газой. Согласно плану, роль ХАМАС будет сведена на нет, а управление Газой будет осуществляться консорциумом западных, арабских и мусульманских стран. Кто войдет в него, пока не известно.
ХАМАС регулярно призывает арабские страны поддержать Газу, но недавно отверг высказывания генерального секретаря Лиги арабских государств Ахмеда Абуль Гейта, призвавшего группировку отойти от власти, «если этого потребуют интересы палестинцев».
ХАМАС пока не комментировал одобренный план.
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