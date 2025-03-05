Прокуратура назначила мужчине общественные работы за распространение российских пропагандистских телеканалов, сообщает агентство LETA со ссылкой на прокуратуру.
Мужчина распространял российские пропагандистские каналы: ему назначено наказание
Прокуратура, оформив постановление о наказании, завершила уголовное производство против мужчины за незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с предоставлением доступа к российским пропагандистским телеканалам.
Ему назначено 140 часов общественных работ, а также запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с предоставлением доступа к аудио- или телевизионным программам, на два года.
Согласно обвинению, в первой половине 2023 года мужчина с целью обхода ограничений, установленных Национальным совет по электронным СМИ (NEPLP) на ретрансляцию определенных российских телеканалов, приобрел в интернет-магазине AliExpress и затем продал приемники, которые позволяли клиентам просматривать не менее восьми запрещенных аудиовизуальных программ: "Первый канал", "НТВ", "Россия 1", "Россия 24", "МИР", "Звезда", "РЕН ТВ", "ОТР".
В случае возникновения у клиентов проблем с подключением к российским телеканалам мужчина оказывал телефонные консультации и за плату приезжал на место, чтобы устранить неполадки, тем самым продолжая обеспечивать доступ к запрещенному контенту.
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