Липину интересно ⟩ Работают ли запреты российских телеканалов и сайтов?

Ну а 9 июня NEPLP решил не мелочиться и запретил сразу все оставшиеся 80 каналов, которые транслируются из России.

Еще через неделю, 16 июня, Административный районный суд Риги постановил вернуть ретрансляцию пяти телеканалов - ТHT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International ("Пятница"), KHL TV channel и TNT Music, но на следующий же день NEPLP снова их исключил из списка ретранслируемых. Это произошло потому, что Сейм одобрил изменения в Законе об электронных СМИ, которые предоставляют NEPLP право ограничить трансляцию иностранных программ из государств, угрожающих суверенитету других стран.

Единственным российским телеканалом, который еще можно легально посмотреть в Латвии, стал "Дождь". Объяснилось все очень просто: так как "Дождь" уехал из России, то и транслируется он не из России, а значит, нет повода его блокировать. Так что 1 августа NEPLP выдал "Дождю" разрешение на вещание.

Дело, разумеется, не ограничилось телеканалами. Все это время NEPLP последовательно блокирует различные российские сайты. В первую очередь это касается порталов СМИ (1tv.ru, rbc.ru, lenta.ru и т. д.), но под запрет попал и государственный ресурс kremlin.ru, а также соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники". Последние, впрочем, были запрещены за то, что там была возможность смотреть ретрансляцию российских госканалов.