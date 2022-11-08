С начала войны в Украине в Латвии запрещают не только российские телеканалы, но и различные интернет-порталы - новостные, государственные и ретрансляционные. Но насколько успешно это работает?
Липину интересно ⟩ Работают ли запреты российских телеканалов и сайтов?
История
Небольшой исторический контекст того, как в Латвии запрещали российские СМИ.
Началось все еще за год до войны в Украине - 9 февраля 2021 года Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) исключил из списка ретранслируемых в Латвии 16 российских телеканалов: Рен ТВ Балтия, НТВ Мир, Карусель International, НТВ Сериал, НТВ Стиль, НТВ Право, "Киномиксия", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", КВН ТВ, Кухня ТВ, Бокс ТВ и HD Life.
Впрочем, тогда еще дело было не в пропаганде. NEPLP заявил, что у них нет информации о представителе или представителях этих телеканалов в Латвии, которые могли бы дать согласие от имени владельцев каналов на распространение в стране.
А вот после 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, ситуация изменилась принципиально. Призывы бороться с российской пропагандой стали звучать все громче. И в тот же день NEPLP запретил ретрансляцию телеканалов "Россия" и "Россия 24", которые многие считают флагманами российской пропаганды.
17 марта к списку запрещенных добавились еще 18 телеканалов: ТНТ-Comedy, ТНТ4, THT4 International, THT, THT Music, "Пятница", KHL TV channel, "Кинопремьера", "Киносвидание", "Мужское кино", "Ля-минор ТВ", "Авто Плюс - Телеканал Авто-Плюс", "Ностальгия", "Живи!", "Кто есть кто", "Малыш-ТВ", "Русская ночь", Zee TV.
Ну а 9 июня NEPLP решил не мелочиться и запретил сразу все оставшиеся 80 каналов, которые транслируются из России.
Еще через неделю, 16 июня, Административный районный суд Риги постановил вернуть ретрансляцию пяти телеканалов - ТHT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International ("Пятница"), KHL TV channel и TNT Music, но на следующий же день NEPLP снова их исключил из списка ретранслируемых. Это произошло потому, что Сейм одобрил изменения в Законе об электронных СМИ, которые предоставляют NEPLP право ограничить трансляцию иностранных программ из государств, угрожающих суверенитету других стран.
Единственным российским телеканалом, который еще можно легально посмотреть в Латвии, стал "Дождь". Объяснилось все очень просто: так как "Дождь" уехал из России, то и транслируется он не из России, а значит, нет повода его блокировать. Так что 1 августа NEPLP выдал "Дождю" разрешение на вещание.
Дело, разумеется, не ограничилось телеканалами. Все это время NEPLP последовательно блокирует различные российские сайты. В первую очередь это касается порталов СМИ (1tv.ru, rbc.ru, lenta.ru и т. д.), но под запрет попал и государственный ресурс kremlin.ru, а также соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники". Последние, впрочем, были запрещены за то, что там была возможность смотреть ретрансляцию российских госканалов.
Кроме того, закрываются сайты, которые позволяют нелегально ретранслировать российские телеканалы (последним таким стал www.zeos.online, который попал под запрет 31 октября). Так же противозаконным является "самопальная" ретрансляция запрещенных телеканалов. Так, того же 31 октября Государственная полиция задержала мужчину за незаконное распространение телевизионных услуг среди примерно 100 домохозяйств в Елгаве и Елгавском крае. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до трех лет, временным лишением свободы, привлечением к общественным работам или штрафом.
Насколько просто обойти запрет?
О том, как с запретом российских СМИ обстоит дело на практике, я спросил у компаний Tet и Baltcom, которые занимаются предоставлением интернет-услуг и телевещания.
"То, могут ли жители обойти запреты NEPLP - это их ответственность. Очень трудно оценить сложность такого нелегального действия, потому что это зависит от индивидуальных технических знаний", - заявила глава отдела коммуникации Tet Ласма Трофимова.
"В этой ситуации есть два нюанса. Во-первых, все технические ограничения можно обойти, но для этого необходимо иметь соответствующие знания и навыки. Во-вторых, говоря о содержании телевидения, иностранное телевидение по-прежнему является коммерческим продуктом, за который вы должны платить. Поэтому, даже если пользователь смог обойти ограничения, он по-прежнему платит за услугу. Учитывая, что уже сейчас введены штрафы за использование неразрешенных спутниковых систем, прогнозируем, что в дальнейшем контроль за нелегальным содержанием станет только более строгим", - добавил глава центра управления сетей Baltcom Андрей Шмитс.
Он также уточнил, что этот самый контроль - ответственность NEPLP, а не провайдеров.
"Поставщик услуг имеет доступ к потокам данных, исходящим от клиентов. Технически легко проверить, потребляет ли клиент запрещенное содержание, но это требует особого надзора за клиентом.
Мы не делаем этого, потому что оказывающие услуги лица не имеют ни такого поручения, ни юридического основания для этого. Кроме того, это огромный объем данных для обработки, необходимы финансовые, временные и человеческие ресурсы.
Это делают правоохранительные учреждения, которые в случае необходимости запрашивают доступ к потоку данных", - уточнил Шмитс.
Но это больше относится к доступу к телеканалам. А что с VPN - программами, которые позволяют "притвориться", что ты находишься в другой стране (например, в России), и так получить доступ к запрещенному контенту?
"Tet, предлагая услуги клиентам, не проводит такого рода исследования. Чтобы это выяснить, надо посмотреть трафик интернета в потоке, исследуя, что конкретный клиент смотрит и использует. Теоретически это можно сделать, но чтобы такое обобщение было качественным, это должно быть сделано в широком объеме, а не для одного клиента или домохозяйства, и такое исследование было бы очень дорогим", - пояснила Трофимова.
Представитель Baltcom, в свою очередь, уточняет, что ни один VPN-сервис не защищает вашу анонимность идеально.
"Оператор видит, что клиент использует VPN, но детальная информация о потребленном содержании ему недоступна. Однако стоит помнить, что VPN не предоставляет 100-процентной гарантии защиты данных. Он зашифрует данные только на определенном этапе, создавая "туннель" до конечной цели, затем поток данных выходит из VPN в стандартном виде, и уже здесь правоохранительные учреждения с соответствующей юрисдикцией могут запросить доступ к потоку данных. Учитывая, что VPN защищает только сетевое подключение, слабым местом часто является конечная точка подключения - устройство клиента и серверы, обеспечивающие действие VPN и самих запрещенных порталов", - добавил Шмитс.
Где представители Tet и Baltcom расходятся принципиально - так это в вопросе о том, как решение NEPLP повлияло на их бизнес.
Tet, например, перестал показывать российские телеканалы еще до решения NEPLP и не почувствовал сильных убытков. А вот у Baltcom другое видение ситуации.
"Многие клиенты из-за запрета каналов отказались от телевидения и, несмотря на то, что время прошло, продолжают отказываться. Мы считаем, что запрет каналов отрицательно повлиял на всю отрасль. К тому же последствия будут длительными. Люди теряют интерес к кабельному телевидению как к услуге, за которую они готовы платить. Выбор качественного содержания стал намного меньше, поэтому потребитель чаще отказывается от телевидения, выбирая только интернет.
Это влияет и на тех пользователей, которые остаются, потому что операторы, потерявшие клиентов, вынуждены перераспределить расходы на содержание инфраструктуры для меньшего количества людей, в результате чего услуга становится дороже.
В то же время часть зрителей продолжает пользоваться запрещенным содержанием, но уже нелегально", - уверен Шмитс.
Так зачем запрещают?
Зачем вообще запрещать российские телеканалы? Политики и представители NEPLP называли несколько причин, которые условно можно разделить на три группы.
1) Финансовая
Практически все телеканалы в России напрямую или опосредованно принадлежат госструктурам: "Газпому", банку "ВТБ" или ВГТРК. И даже те каналы, которые официально принадлежат частным лицам или общественным организациям - очень близко связаны с государством. Например, телеканал "Спас" принадлежит Фонду православного телевидения, который официально государственной структурой не является, но мы все знаем о близкой связи российской власти и православной церкви.
Таким образом, логика NEPLP ясна - деньги, заплаченные российским телеканалам за их ретрансляцию, так или иначе пойдут в госструктуры - а значит, хоть и опосредованно, спонсируют войну в Украине. Делать этого NEPLP не захотел - вот и отказался сразу от всех российских телеканалов.
Разумеется, доходы России от ретрансляции телеканалов на территории Латвии не сравнятся, например, с доходами от продажи газа - но это уже не сфера ответственности NEPLP.
2) Символическая
Не все страны в войне России и Украины стали занимать стороны (условные Китай и Индия продолжают воздерживаться во время различных голосований в ООН). Но Латвия очевидно заняла сторону Украины.
Помощь предоставляется и военная, и гуманитарная, и чисто символическая. Запрет российских телеканалов - это громкое "Фи!" в восточную сторону: "Знать вас не хотим и слушать вас не будем".
3) Защитная
Лучший способ борьбы с пропагандой - ее отсутствие, верно? Нечто похожее в Латвии (и во многих других странах мира) уже проворачивали во время пандемии. Вместо того, чтобы давать равные возможности специалистам-эпидемиологам и адептам чипирования - вторых просто не пускали в СМИ, да и в соцсетях за откровенные фейки ловили (привет фельдшеру Марине).
Насколько такой путь эффективен? К сожалению, мне не удалось найти исследования, которые доказывают или опровергают эффективность этого метода. То малое количество работ, посвященных данной проблеме, отмечают как положительные, так и отрицательные эффекты.
Общий консенсус такой: аудитория запрещенных источников информации становится меньше, потому что, несмотря на обилие способов обхода цензуры, далеко не все хотят этим заниматься. Но зато оставшаяся аудитория становится громче и агрессивнее в соцсетях и личных разговорах.
Нечто похожее мы и могли наблюдать во время пандемии. Сторонники конспирологических теорий каждый запрет или судебное дело использовали как аргумент в защиту своих верований: "Нас пытаются заглушить, потому что боятся Правды!".
Если говорить именно про Латвию, то поддержка России в войне среди русскоязычного населения последовательно падает. Если в марте за Россию выступало 20% русскоязычного населения, то в апреле - 13%, а в июне - 7%. К сожалению, более поздних данных нет - выборы стали более актуальной темой.
Вот только насколько таким изменениям способствовал запрет российских телеканалов - сказать сложно. С другой стороны, помешать он точно не мог.
Так это все-таки цензура?
Как только речь заходит о запрете каких-то СМИ, то сразу поднимается крик о цензуре. Вот только каждый под этим термином понимает свое. Так что давайте разберемся.
Для начала не будем смешивать государственную и частную структуру. Частные организации "на своей территории" могут запрещать что угодно, не вдаваясь в объяснения. Поэтому нельзя сравнивать бан Владимира Соловьева на YouTube и запрет российских телеканалов. В первом случае YouTube как частная компания решил заняться гигиеной своего пространства; а во втором - это именно акт государственной цензуры.
И обычно, когда говорят "государственная цензура", сразу представляют себе Северную Корею или Китай или, на худой конец, Россию. Там действительно все непросто.
Китай известен своим проектом "Золотой щит" (другое название - "Великий Китайский файрвол"). По сути, Китай контролирует весь интернет и блокирует неугодную информацию. А китайским СМИ запрещено ссылаться на иностранные СМИ без специального одобрения.
Северная Корея пошла еще дальше и создала свой интернет под названием "Кванмен". В интернет же доступ имеют только некоторые высокопоставленные северокорейские чиновники.
Вот только на самом деле государственная цензура существует практически в любой стране. Ведь в целом цензурой называется любая "система надзора за содержанием и распространением информации".
Практически ни в какой стране мира нельзя клеветать или показывать порнографию по общедоступному телевидению. Все это и многие другие запреты в том или ином смысле можно считать цензурой. Так что цензура не является абсолютным злом - это вполне рабочий инструмент.
А что дальше - запрет любого альтернативного мнения?
Одна из моих любимых логических ошибок называется "скользкий путь". Обычно она появляется, когда речь идет о каких-либо изменениях. "Ой, теперь мальчики могут ходить с длинными волосами? А что дальше - будут голые по парку бегать?!". Или "В начале геям разрешат замуж выходить, а потом и на животных будут жениться?!".
В нашем случае это обычно звучит так: "Сначала они запретили российские телеканалы, а потом за любую критику правительства в тюрьму сажать будут".
Сразу скажу - мы действительно видим в последние годы тенденцию определенного ограничения свободы слова. И это в дальней перспективе может стать проблемой, и нам нужно будет за этим следить.
Но при этом абсолютно легально доступны YouTube-каналы или Telegram-каналы с самыми разными точками зрения, да и в самой Латвии хватает тех, кто открыто высказывается в поддержку Путина и не попадает за это под санкции.
Еще один из аргументов противников запрета телеканалов - его бессмысленность. Мол, желающие подключиться к "запрещенке" легко это сделают.
Тут сразу два ответа. Во-первых, несмотря на кажущуюся простоту, далеко не все готовы заниматься этим. А значит - на какой-то процент, но доля потребителей такой информации падает.
Во-вторых, несмотря на запреты, люди продолжают употреблять наркотики, воровать, убивать, насиловать и переходить дорогу на красный свет. Значит ли это, что все запреты нужно отменить? Нет, конечно! Так и тут.
Но это не значит, что проблем с запретом телеканалов и сайтов совсем нет. На мой взгляд, главная из них - как и всегда - отсутствие диалога.
NEPLP решил, что запрещать и как, практически не советуясь с другими заинтересованными сторонами. И если условный Tet, как мы выяснили, не особо заметил проблему, то для того же Baltcom последствия оказались достаточно видными.
Тут, конечно, не стоит прыгать в другую крайность и кричать: "Разрешаем все!". Но определенно стоило хотя бы поинтересоваться у поставщиков услуг - как это сделать лучше; может, есть какой-то компромисс; предупредить заранее. Это было бы по крайней мере вежливо.
***
Последнее, что хочу сказать. Еще во время пандемии можно было часто слышать аргументы из разряда "зачем вы затыкаете конспирологов, просто логикой показывайте, что они неправы". Вот только опыт показал, что это так не работает.
Позволю себе процитировать бывшего вице-премьера России Альфреда Коха (он это писал в тексте, критикующем Владимира Путина, но употребимо и в данной ситуации).
"Если бы он сказал "дважды два равно пять" - тут была бы почва для диалога: можно было бы положить перед ним счетные палочки и попросить доказать это его утверждение. Но когда "дважды два равно зеленый" - остается только развести руками и выключить телевизор: коммуникация с этим оратором невозможна".
Конспирологи просто громче, эмоциональнее, агрессивнее.
Российское гостелевидение уже давно застолбило за собой репутацию фейкометов - каждый опровергать не хватает ни сил, ни времени. На месте каждой отрубленной головы вырастают три новые. Вместо неонацизма - сатанизм, вместо лабораторий - "грязные" бомбы, вместо новых вирусов - дрессированные комары.
Я не считаю цензуру беспроблемным решением, но не могу предложить ничего лучше. По крайней мере массово. А индивидуально - пока шеи гидры прижжены, есть время для диалогов с семьей и друзьями.
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