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Президент рассказал, какой численности в ближайшие годы должны достичь Вооруженные силы Латвии

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Военнослужащие на военной базе НВС в Алуксне
Военнослужащие на военной базе НВС в Алуксне Фото: flickr.com Foto: Ilmārs Znotiņš

Численность Вооруженных сил Латвии в ближайшие годы должна достичь 31 000 человек, заявил президент Эдгар Ринкевич на пресс-конференции в среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней, сообщает агентство LETA.

Президент заявил, что командующий Национальными вооруженными силами (НВС) обрисовал правительству и Совету по национальной безопасности, какой должна быть численность вооруженных сил в ближайшем будущем. Ринкевич отметил, что сюда входят как профессиональная служба, Земессардзе, Служба государственной обороны, так и резервисты.

"В настоящее время из примерно 20 000 [солдат] нам необходимо в ближайшие годы достичь 31 000, может быть, даже в долгосрочной перспективе нам нужно почти удвоить это число - почти до 38 000", - сказал президент, добавив, что нам следует начать с достижения 31 000, а затем, по мере соответствующего развития обороноспособности, нельзя исключать дальнейшего увеличения.

В то же время он отметил, что это будет решение, которое будет принято после обращения командующих НВС и министра обороны к правительству и Сейму.

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Согласно информации на сайте НВС, в настоящее время в составе НВС числится 7870 профессиональных военнослужащих, 10 000 земессаргов и 38 000 резервистов, среди которых есть и те, кто служил на обязательной военной службе до декабря 2006 года.

В утвержденной в 2023 году концепции национальной обороны указано, что численность НВС в военное время должна составить 61 000 человек, включая 31 000 военнослужащих мирного времени и 30 000 военнослужащих общего резерва.

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