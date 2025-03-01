Глава турфирмы поделилась, зачем люди ездят в Беларусь

Руководитель фирмы Gertruda tour Ольга Богданова поделилась зачем люди ездят в Беларусь.

"Больше интересуют санатории, потому что именно эта стезя больше всего востребована. Люди хотят полечиться, люди хотят получить услугу подешевле. К великому сожалению, у нас в Латвии очень мало осталось санаториев, и цены очень высокие. Значительно превышают все белорусские предложения, а контингент основной, который интересует санатории - это очень возрастная публика", - рассказала Ольга Богданова.

Парламентский секретарь МИД Даце Мелбарде заявила, что МИД Латвии поддерживает запрет на оказание туристических услуг.

"Мы, конечно, понимаем, что есть родственные связи, когда нужно посетить членов семьи и друзей - но регулярные туристические поездки, выезды на отдых или чтобы отправляться делать пластические операции...

Люди таким образом создают угрозу для самих себя. Путешественники могут быть подвергнуты риску провокаций со стороны спецслужб, несправедливо осуждены, возможны попытки вербовки через провокации.