На этой неделе Сейм концептуально поддержал поправки к закону о туризме, которые запретят предлагать турпоездки в Беларусь и Россию. Латгальская студия Латвийского радио 4 выясняла с какими целями жители Латвии ездят в эти страны, сообщает портал LSM+.
Глава турфирмы поделилась, зачем люди ездят в Беларусь
Руководитель фирмы Gertruda tour Ольга Богданова поделилась зачем люди ездят в Беларусь.
"Больше интересуют санатории, потому что именно эта стезя больше всего востребована. Люди хотят полечиться, люди хотят получить услугу подешевле. К великому сожалению, у нас в Латвии очень мало осталось санаториев, и цены очень высокие. Значительно превышают все белорусские предложения, а контингент основной, который интересует санатории - это очень возрастная публика", - рассказала Ольга Богданова.
Парламентский секретарь МИД Даце Мелбарде заявила, что МИД Латвии поддерживает запрет на оказание туристических услуг.
"Мы, конечно, понимаем, что есть родственные связи, когда нужно посетить членов семьи и друзей - но регулярные туристические поездки, выезды на отдых или чтобы отправляться делать пластические операции...
Люди таким образом создают угрозу для самих себя. Путешественники могут быть подвергнуты риску провокаций со стороны спецслужб, несправедливо осуждены, возможны попытки вербовки через провокации.
Есть и вопрос морали. Мы говорим о двух странах, которые являются агрессорами, против которых введено много санкций - и нужно ли нам экономически поддерживать эти государства через туристические услуги. У нас также ограничены возможности оказания помощи людям, задержанным в Беларуси или России", - отметила Даце Мелбарде.
Ранее сообщалось, что в четверг, 27 февраля, Сейм концептуально поддержал поправки к закону о туризме, предусматривающие запрет для поставщиков туристических услуг на оказание туристических услуг в России и Беларуси.
Поправки в закон предложила фракция "Нового Единства". Против законопроекта выступили оппозиционные фракции "Латвия на первом месте" и "За стабильность".
Цель поправок - минимизировать риски возможных нарушений прав человека для граждан Латвии и не допустить их вербовки в пользу России или Беларуси, поясняют авторы законопроекта.
Законопроект будет распространяться на всех зарегистрированных в Латвии поставщиков туристических услуг.
Запрет на оказание указанных туристических услуг в России и Беларуси может быть осуществлен как часть уже установленных международных санкций против этих стран и предотвратить политические и экономические отношения, которые могли бы способствовать агрессии или нарушениям прав человека, пояснили в "Новом Единстве".
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