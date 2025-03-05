Решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановке военной помощи Украине уже вызвало опасения по поводу возможного ослабления боевых возможностей украинской армии. Однако, помимо этого шага, все британские разведывательные и военные структуры получили четкое указание прекратить передачу Украине разведданных, добытых США.

Издание напоминает, что с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года Великобритания, а также другие западные союзники, включая Австралию и Новую Зеландию, активно делились разведывательной информацией с Киевом. Теперь, по данным Daily Mail, Вашингтон потребовал приостановить этот процесс до дальнейшего распоряжения.

Запрет затронул как Главное управление правительственной связи Великобритании (GCHQ), так и разведывательные службы Министерства обороны страны.

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