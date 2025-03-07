Превратить шкаф в союзника: простые решения для организации вашего гардероба при смене времен года

Начните с того, что вам больше не нужно и чему нет места в вашем гардеробе. Вам будет легче принять решение, если вы посмотрите на каждый предмет одежды и спросите себя, носили ли его в течение последнего года и соответствует ли он по-прежнему вашему стилю и образу жизни. Кроме того, это может стать возможностью отдать родственникам или друзьям красивую и приятную, но больше не нужную вам одежду, а также пожертвовать или сдать на переработку одежду, которая больше не приносит радости или не актуальна. Избавление от лишней одежды освободит больше места и облегчит наведение порядка. Упорядоченный шкаф не только кажется более просторным, но и упрощает ежедневный процесс одевания.