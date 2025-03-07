Весна уже совсем близко, а это значит, что пора привести в порядок свой шкаф. Многие из нас были бы рады, если бы этот процесс был быстрым и простым. Так как же добиться порядка в шкафу? И, что еще важнее, как не только организовать шкаф, но и сделать его своим союзником, что позволит избегать стресса при мысли о том, как вместить в него всю одежду или что надеть каждый день?
Превратить шкаф в союзника: простые решения для организации вашего гардероба при смене времен года
Руководитель отдела дизайна интерьера компании IKEA Дариус Римкус раскрывает пять секретов, как превратить свой шкаф в пространство, которое будет одновременно эффективным и не создающим стресса, и все это без больших вложений.
Избавиться от всего лишнего
Начните с того, что вам больше не нужно и чему нет места в вашем гардеробе. Вам будет легче принять решение, если вы посмотрите на каждый предмет одежды и спросите себя, носили ли его в течение последнего года и соответствует ли он по-прежнему вашему стилю и образу жизни. Кроме того, это может стать возможностью отдать родственникам или друзьям красивую и приятную, но больше не нужную вам одежду, а также пожертвовать или сдать на переработку одежду, которая больше не приносит радости или не актуальна. Избавление от лишней одежды освободит больше места и облегчит наведение порядка. Упорядоченный шкаф не только кажется более просторным, но и упрощает ежедневный процесс одевания.
Создайте больше места, используя приспособления для шкафа
Что делать, если в шкафу больше одежды и аксессуаров, чем места? Решением не обязательно должна стать покупка нового шкафа - весьма полезными могут оказаться приспособления для гардероба. Эти решения, например, вставки KOMPLEMENT, позволяют аккуратно организовать все, от сложенных рубашек до аксессуаров, и так, чтобы все было под рукой. Эти небольшие приспособления могут существенно изменить ваш шкаф. Вешалка KOMPLEMENT за два евро обеспечит удобное место за пределами шкафа для хранения одежды, которую нужно погладить, примерить или освежить. Это удобное решение и для сушки мокрой одежды перед тем, как убрать ее обратно в шкаф.
Используйте выдвижные ящики и коробки
Несмотря на то, что со временем одежды становится больше, правильные решения по организации пространства помогут поддерживать порядок в шкафу и удобно размещать вещи. Выдвижные ящики в шкафу - один из лучших способов поддерживать порядок, не теряя стиль. Распределите свою одежду по категориям - футболки в одном ящике, а джинсы в другом, и вы всегда будете знать, где что лежит. С коробками SKUBB или STUK (от 2,49 евро), которые можно приобрести в магазинах IKEA, гораздо проще организовывать и хранить такие мелочи, как шарфы, ремни и обувь. Кроме того, размещение одежды в коробках KOMPLEMENT (2 коробки по 12,99 евро) вертикально и использование коробок с отделениями позволит доставать отдельные предметы одежды, не нарушая порядок. Таким образом, наведение порядка в шкафу потребует гораздо меньше усилий, и делать это придется реже.
Максимально используйте высоту
Правильно расположенная в шкафу штанга для одежды помогает организовать одежду. Если возможно, стоит изменить расположение штанг в шкафу: если штанга только одна, создание двойной системы вешалок позволит разделить одежду, а также в два раза увеличить место для развешивания одежды и поддерживать порядок в шкафу. Также может быть полезно выделить дополнительное место в верхней части шкафа для сезонной одежды или одежды, которая носится только один раз в год. Чтобы эффективнее использовать имеющееся место и если нужно разместить больше брюк или юбок в шкафу, вешалка для юбок и брюк GÅRDSMÄSTARE за 3,99 евро станет незаменимым решением, поскольку позволит повесить несколько брюк или юбок на одну вешалку.
Будьте открыты к переменам
Организуя свой гардероб, сохраняйте гибкость - его придется менять, поскольку меняются не только времена года, но и образ жизни, условия жизни и другие потребности. Например, при изменении погоды вам может потребоваться больше места для зимних пальто или летних платьев. Или, может быть, нужно освободить в шкафу больше места для одежды, связанной с новой работой или новым хобби. В таких случаях можно использовать такие решения, как выдвижная полка для кроссовок и дополнительный ящик для функциональной одежды. Если мы открыты к переменам, мы адаптируемся к ним без резких изменений, а наш шкаф станет нашим союзником – упорядоченным и доступным независимо от изменений в жизни и времен года.
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