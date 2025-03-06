Лидеры украинской оппозиции выступили против выборов во время войны

Ранее в четверг издание Politico сообщило, что представители президента США Дональда Трампа тайно встречались с представителями Тимошенко и партии Порошенко "Европейская солидарность" и обсуждали возможность проведения президентских выборов в Украине до начала всеобъемлющих мирных переговоров.

Президентские выборы в Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отложили из-за войны. При этом Россия и администрация Трампа утверждают, что президент Владимир Зеленский не является легитимным лидером, и призывают провести выборы.

Реагируя на сообщения СМИ, бывший президент Порошенко, который проиграл выборы 2019 года Зеленскому, заявил, что его команда всегда была и остается категорически против проведения выборов в военное время.

"Мы говорили и продолжаем говорить, что выборы могут состояться только после прекращения огня и заключения мирного соглашения с гарантиями безопасности для Украины", - сказал Порошенко.

Критикуя администрацию Зеленского, Порошенко заявил, что между украинским правительством и администрацией США нарушена коммуникация, что представляет опасность для страны.

Поскольку отношения между Порошенко и Зеленским ухудшились, в прошлом месяце Зеленский запретил Порошенко покидать страну и лишил его доступа к активам.

Тимошенко, которая два срока занимала пост премьер-министра Украины и возглавляет партию "Батькивщина", заявила, что ее команда "ведет переговоры со всеми нашими союзниками, которые могут помочь обеспечить справедливый мир как можно скорее".

"До этого момента, и я уже не раз говорила об этом, ни о каких выборах в Украине не может быть и речи", - заявила Тимошенко.

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