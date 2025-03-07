В четверг, 6 марта, спасатели извлекли из водоема в Царникавском крае тело утонувшего человека и передали его сотрудникам Государственной полиции, сообщила агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
В Царникаве из водоема достали тело погибшего
В тот же день VUGD получила информацию, что в Нирзинской волости Лудзенского края человек провалился под озерный лед.
Спасатели с помощью специальной доски добрались до пострадавшего, который находился примерно в 70 метрах от берега, и вытащили его на безопасное место.
VUGD напоминает, что лед на водоемах в данный момент крайне неустойчив. С повышением температуры воздуха он становится тоньше и еще более опасным.
За последние сутки VUGD получила 48 вызовов, из них 14 - на тушение пожаров, 22 - на спасательные операции, а 12 оказались ложной тревогой.
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