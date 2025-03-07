Мошенники выдают себя за главу банка Citadele

Преступники создают фальшивый профиль от имени Руты Эжерскене, используя ее фотографию в качестве аватарки. От ее лица они пишут сообщения на английском языке, предлагая выполнить срочное задание по рабочим вопросам. Например, мошенники просят купить подарочные карты и отправить их им.

Отдел кибербезопасности банка "Citadele" призывает быть бдительными и игнорировать подобные сообщения.

Основные рекомендации - немедленно блокировать отправителя, а при подозрении на мошенничество - сообщить об этом пострадавшему лицу или его компании через официальные каналы связи.

В данный момент Citadele принимает все необходимые меры, чтобы как можно скорее заблокировать мошеннический аккаунт.

По предварительным данным, в 2023 году банк Citadele получил прибыль в размере 70,656 млн евро, что на 23% меньше, чем в 2022 году. Консолидированная прибыль группы "Citadele" составила 89,756 млн евро, что на 13,5% меньше, чем годом ранее.

75% акций банка принадлежат международной группе инвесторов и меньшинству акционеров, которых представляет инвестиционная компания Ripplewood Advisors LLC. Почти 25% акций контролирует Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).

На конец 2023 года Citadele занимал третье место среди крупнейших банков Латвии по размеру активов. Облигации банка включены в листинг фондовой биржи Nasdaq Riga.

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