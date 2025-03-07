В Латвии активизировались мошенники, которые в мессенджере WhatsApp рассылают поддельные сообщения от имени председателя правления банка Citadele Руты Эжерскене, сообщили агентству LETA представители банка.
Мошенники выдают себя за главу банка Citadele
Преступники создают фальшивый профиль от имени Руты Эжерскене, используя ее фотографию в качестве аватарки. От ее лица они пишут сообщения на английском языке, предлагая выполнить срочное задание по рабочим вопросам. Например, мошенники просят купить подарочные карты и отправить их им.
Отдел кибербезопасности банка "Citadele" призывает быть бдительными и игнорировать подобные сообщения.
Основные рекомендации - немедленно блокировать отправителя, а при подозрении на мошенничество - сообщить об этом пострадавшему лицу или его компании через официальные каналы связи.
В данный момент Citadele принимает все необходимые меры, чтобы как можно скорее заблокировать мошеннический аккаунт.
По предварительным данным, в 2023 году банк Citadele получил прибыль в размере 70,656 млн евро, что на 23% меньше, чем в 2022 году. Консолидированная прибыль группы "Citadele" составила 89,756 млн евро, что на 13,5% меньше, чем годом ранее.
75% акций банка принадлежат международной группе инвесторов и меньшинству акционеров, которых представляет инвестиционная компания Ripplewood Advisors LLC. Почти 25% акций контролирует Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).
На конец 2023 года Citadele занимал третье место среди крупнейших банков Латвии по размеру активов. Облигации банка включены в листинг фондовой биржи Nasdaq Riga.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!