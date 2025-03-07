Мошенники обманули жительницу Курземе на 1500 евро

В среду, 5 марта, в полицию поступило заявление от пострадавшей, которая сообщила, что ей позвонила женщина, представившаяся сотрудницей мобильного оператора.

Она предложила купить телефон Samsung. Сразу после этого раздался второй звонок - на этот раз звонил мужчина, который представился экспертом по безопасности.

Он сообщил, что предыдущий звонок был попыткой мошенничества и теперь, чтобы не потерять все деньги, женщине необходимо немедленно назвать данные своего банковского счета.

Когда мужчина поинтересовался остатком на ее счете, пострадавшая ответила, что не имеет доступа к интернет-банку. Тогда мошенник настоятельно посоветовал ей снять наличные и положить их в почтомат.

Поддавшись давлению, женщина сняла 1500 евро и отправила их через почтомат. Оба звонка велись на латышском языке и длились в общей сложности два часа.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает, что госучреждения и банки никогда не звонят гражданам с требованием денег, данных карт или банковских счетов. Любой подозрительный разговор нужно немедленно прервать.

Если есть сомнения, лучше самостоятельно позвонить в организацию по номеру, указанному на официальном сайте. Важно предупредить пожилых родственников, чтобы они не передавали свои данные мошенникам.

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