Пользователи рассказали, что получили письмо от Maxar с темой "Ваш аккаунт заблокирован".

В письме указано, что причиной является "административное распоряжение", однако портал "Мілітарний" связывает это решение с позицией администрации президента США Дональда Трампа, которая ранее прекратила передачу разведывательных данных Украине.

Администрация Трампа через Госдепартамент США запретила американским компаниям и коммерческим поставщикам предоставлять спутниковые данные Киеву. Ограничения затронули как государственные, так и частные украинские аккаунты.

Maxar - один из крупнейших поставщиков коммерческих спутниковых снимков. Украинские военные использовали эти данные для отслеживания передвижений российской армии. Журналисты по всему миру опирались на снимки Maxar для анализа и иллюстрации боевых действий.

Теперь, с учетом новых ограничений, Украина потеряла важный источник информации о передвижениях российских войск.

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