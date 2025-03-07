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Состояние Каменного моста: планируется ли ремонт? Отвечает Рижская дума

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Закрытый для движения Каменный мост
Закрытый для движения Каменный мост Фото: Edijs Pālens/LETA

Мосты Риги продолжают приходить в упадок, создавая неудобства для пешеходов и велосипедистов. На Каменном и Вантовом мостах разрушаются тротуары, ржавеют конструкции и отслаивается облицовка, сообщает LSM+ в программе "Новый день".

Например, Каменный мост сталкивается с рядом проблем: на тротуаре появилась дыра, облицовочные плиты в некоторых местах расходятся, а несущие конструкции покрываются ржавчиной. Более того, в щелях между плитами успело вырасти настоящее дерево.

В свою очередь в Рижской думе заявляют, что мост безопасен, но есть косметические дефекты.

"Каменный мост сам по себе безопасен и с технической точки зрения не представляет опасности для участников движения. В прошлом году у нас проходила специальная инспекция.

Все несущие конструкции - опоры, пролеты, перекрытия - с точки зрения крепежей находятся в удовлетворительном состоянии. Но на мосту есть элементы, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. В пешеходной зоне бетонные элементы, бетонные плиты, которые в неудовлетворительном состоянии, и которые мы в рамках обслуживания заменим", - сказал представитель департамента внешней среды и мобильности рижской думы Марис Маркс.

Председатель комитета по дорожному движению и транспорту Олафс Пулкс заявил, что реконструкция или перестройка моста в ближайшие годы не планируется.

В департаменте сообщили, что поврежденную плиту на тротуаре заменят, также этом году запланирована очистка декоративных элементов моста.

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