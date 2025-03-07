Мосты Риги продолжают приходить в упадок, создавая неудобства для пешеходов и велосипедистов. На Каменном и Вантовом мостах разрушаются тротуары, ржавеют конструкции и отслаивается облицовка, сообщает LSM+ в программе "Новый день".
Состояние Каменного моста: планируется ли ремонт? Отвечает Рижская дума
Например, Каменный мост сталкивается с рядом проблем: на тротуаре появилась дыра, облицовочные плиты в некоторых местах расходятся, а несущие конструкции покрываются ржавчиной. Более того, в щелях между плитами успело вырасти настоящее дерево.
В свою очередь в Рижской думе заявляют, что мост безопасен, но есть косметические дефекты.
"Каменный мост сам по себе безопасен и с технической точки зрения не представляет опасности для участников движения. В прошлом году у нас проходила специальная инспекция.
Все несущие конструкции - опоры, пролеты, перекрытия - с точки зрения крепежей находятся в удовлетворительном состоянии. Но на мосту есть элементы, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. В пешеходной зоне бетонные элементы, бетонные плиты, которые в неудовлетворительном состоянии, и которые мы в рамках обслуживания заменим", - сказал представитель департамента внешней среды и мобильности рижской думы Марис Маркс.
Председатель комитета по дорожному движению и транспорту Олафс Пулкс заявил, что реконструкция или перестройка моста в ближайшие годы не планируется.
В департаменте сообщили, что поврежденную плиту на тротуаре заменят, также этом году запланирована очистка декоративных элементов моста.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!