Решение президента США Дональда Трампа приостановить предоставление разведданных Украине является давлением и шантажом со стороны Киева, заявил бывший директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан.
Бывший директор ЦРУ обвинил Трампа в шантаже Украины
"Я никогда не видел ничего подобного за свой почти 35-летний опыт (...), когда разведка США была остановлена с политической целью, чтобы попытаться заставить такого партнера, как Украина, выполнять пожелания администрации", - заявил Бреннан.
Он добавил, что если это будет продолжаться долгое время, последствия на поле боя могут быть катастрофическими.
Бреннан признал, что действия Трампа больше похожи на "тактику давления и вымогательства".
"Европейцы не имеют возможности предоставлять тот тип разведданных, который предоставляло разведывательное сообщество США. Если вы забираете это, вы действительно ослабляете украинские службы", - пояснил Бреннон.
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