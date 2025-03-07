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Бывший директор ЦРУ обвинил Трампа в шантаже Украины

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47-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
47-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Фото: Shutterstock

Решение президента США Дональда Трампа приостановить предоставление разведданных Украине является давлением и шантажом со стороны Киева, заявил бывший директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан.

"Я никогда не видел ничего подобного за свой почти 35-летний опыт (...), когда разведка США была остановлена с политической целью, чтобы попытаться заставить такого партнера, как Украина, выполнять пожелания администрации", - заявил Бреннан.

Он добавил, что если это будет продолжаться долгое время, последствия на поле боя могут быть катастрофическими.

Бреннан признал, что действия Трампа больше похожи на "тактику давления и вымогательства".

"Европейцы не имеют возможности предоставлять тот тип разведданных, который предоставляло разведывательное сообщество США. Если вы забираете это, вы действительно ослабляете украинские службы", - пояснил Бреннон.

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