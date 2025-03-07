Ранним утром в девятиэтажном доме на улице Стайцелес началось оживленное движение - в одной из квартир вспыхнул огонь, а дым заполнил верхние этажи. Проснувшись, многим жильцам пришлось сразу выйти на утренний холод - часть из них была эвакуирована. Информацию о случившемся передавали как спасатели, так и родственники.

"Жена позвонила, ей сообщила соседка. Я спал", - рассказывает один из жильцов.

Окна в пострадавшей квартире теперь зияют черными дырами - от стеклопакетов не осталось и следа. Скорее всего, хозяйка квартиры не сможет вернуться в свой дом еще долгое время.

"У пенсионерки была старая лампа с открытым пламенем. Наверное, заснула, и все сгорело", - поделилась жительница дома.

Очаг возгорания был ликвидирован менее чем за два часа.

"В квартире на седьмом этаже горели бытовые вещи. С восьмого этажа мы эвакуировали четверых человек. В квартире не было детектора дыма", - рассказал пожарный.

Медики осмотрели пожилую хозяйку квартиры - она успела надышаться дымом. Однако в больницу ехать отказалась, так как серьезного вреда здоровью огонь и дым ей не нанес.

Видео: Сюжет программы Degpunktā