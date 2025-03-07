"Мы постараемся до конца этого года разработать модель, которая обеспечит подготовку каждого взрослого мужчины в Польше к войне, создавая таким образом резерв, соответствующий возможным угрозам", - заявил Туск, выступая в нижней палате парламента Польши.

По словам премьер-министра, численность украинской армии составляет 800 000 военнослужащих, российской - около 1,3 миллиона, и он хочет увеличить численность польской армии, включая резервистов, до 500 000 человек - по сравнению с 200 000 на данный момент.

"Если мы грамотно организуем процесс - а я постоянно обсуждаю это с министром обороны, - нам придется действовать в нескольких направлениях. Это означает не только подготовку резервистов, но и интенсивное обучение, чтобы даже те, кто не служит в армии, стали полноценными и компетентными солдатами в случае конфликта", - добавил он.

Туск не исключил, что обязательную военную подготовку могут проходить и женщины, но подчеркнул, что "война по-прежнему остается в большей степени делом мужчин".

Он также выразил поддержку выходу Польши из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, и возможности выхода из Дублинской конвенции, запрещающей кассетные боеприпасы. Премьер-министр планирует проконсультироваться с министром обороны по этому вопросу.

Кроме того, Туск подчеркнул необходимость увеличения военных расходов Польши до 5% ВВП. В этом году правительство планирует выделить 4,7% ВВП на оборону - это самый высокий показатель среди стран НАТО.

Ранее президент Польши Анджей Дуда уже предлагал внести изменения в конституцию, чтобы закрепить обязательное финансирование обороны на уровне не менее 4% ВВП.

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