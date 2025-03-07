Мужчина не получил зарплату даже после того, как подал иск против работодателя

Нормунд не раз оказывался в ловушке обещаний, доверяя работодателям. Несмотря на задержки, зарплату ему все же выплачивали.

Однако, почувствовав усиливающийся "запах" финансовых проблем, сварщик уволился, потребовав также выплатить задолженность за почти полтора месяца – в общей сумме 1800 евро.

Руководство не отреагировало, из-за чего работник решил обратиться в суд.

Хотя суд вынес решение в пользу работника, это не принесло ему никаких положительных и тем более мгновенных результатов. Выяснилось, что у компании просто нечего изымать.

Изучив публично доступную информацию, стало ясно, что с конца января у фирмы даже нет действующих должностных лиц. Помимо этого, у компании есть налоговый долг почти в 60 000 евро.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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