Сколько в Латвии может стоить мужчине шлепнуть женщину по "мягкому месту"?

С конца декабря 2024 года, когда вступили в силу новые правовые нормы, Государственная полиция возбудила шесть дел об административных правонарушениях за сексуальные домогательства - нежелательные физические, устные или письменные действия сексуального характера, которые унижают достоинство человека и создают создает запугивающую, враждебную, унижающую, оскорбительную или агрессивную обстановку. Во всех случаях виновные были оштрафованы на сумму от 10 до 200 евро. Максимальный штраф может достигать 700 евро.