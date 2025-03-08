США хотят избежать ситуации, в которой их можно будет считать непосредственно причастными к атакам на российские позиции, поэтому поставки оружия временно приостановлены. Несмотря на это, США отмечают, что не скрывают информацию, которая может помочь в обороне Украины.

Кроме того, должностные лица подтвердили, что обеспечиваемая Илоном Маском система спутниковой связи Starlink, которая играет важную роль в коммуникации на поле боя, по-прежнему доступна вооруженным силам Украины.

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Ранее президент США Дональд Трамп распорядился частично сократить обмен разведданными с Киевом, чтобы побудить Украину начать переговоры с Москвой. Представители США дали понять, что это ограничение может быть временным и будет пересмотрено, если Киев предпримет реальные шаги к мирным переговорам.

Между тем 7 марта Трамп объявил о возможном введении новых санкций против России, если она продолжит атаки на Украину.

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