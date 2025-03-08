NYT: Марко Рубио разругался с Илоном Маском при Трампе

Илон Маск , возглавляющий Департамент эффективности правительства США (DOGE) отчитал главу Госдепа США Марко Рубио за то, что тот якобы не достаточно сократил штат своего ведомства. Содержание этого скандального разговора, состоявшегося 6 марта во время внеочередного заседания правительства с участием президента страны Дональда Трампа и еще 20 человек, передает газета The New York Times в пятницу, 7 марта.

Со своей стороны Рубио возразил, что слова Маска не соответствуют действительности, и напомнил о 1500 сотрудниках Госдепа, которые, по его данным, были досрочно отправлены на пенсию с выплатой компенсаций. При этом Рубио с сарказмом поинтересовался, не хочет ли Маск, чтобы этих людей снова взяли на работу, чтобы он потом мог сделать из их увольнения "шоу". В то же время он представил план по реорганизации Госдепа, пишет NYT.