В январе передача 4. studija Латвийского телевидения сообщила, что за один запрещенный маневр водителя можно оштрафовать дважды - муниципальная полиция Риги штрафовала невнимательных водителей на улице Тилта за нарушение двух знаков, несмотря на то, что нарушение - один маневр. Теперь юридическая комиссия Сейма призывает полицию с такой практикой покончить.
В Сейме призывают рижскую полицию перестать дважды штрафовать водителей за один маневр
На Саркандаугаве на улице Тилта по направлению к Ганибу дамбис изменена организация движения и поворачивать направо больше нельзя.
Установлены знаки "только прямо" и "въезд запрещен" или "кирпич". И таким образом полиция тех, кто все-таки поворачивает направо, штрафовала дважды.
Председатель юридической комиссии Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство") на заседании признал, что его удивляет логика полицейского: "Потому что он сказал - "сначала мы хотели предупреждать - стояли, пояснили, они не понимают и едут, тогда мы поставили знак, но все равно не понимают, поэтому мы поставили второй знак". Кто не понимает? Есть разные люди - один едет впервые, другой - в десятый раз, но что это за логика?"
В свою очередь стражи порядка настаивают, что нарушаются распорядительный и запрещающий знаки, и каждый из них - отдельное нарушение.
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