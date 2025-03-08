В Сейме призывают рижскую полицию перестать дважды штрафовать водителей за один маневр

Председатель юридической комиссии Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство") на заседании признал, что его удивляет логика полицейского: "Потому что он сказал - "сначала мы хотели предупреждать - стояли, пояснили, они не понимают и едут, тогда мы поставили знак, но все равно не понимают, поэтому мы поставили второй знак". Кто не понимает? Есть разные люди - один едет впервые, другой - в десятый раз, но что это за логика?"