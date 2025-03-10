Выбран новый премьер-министр Канады, который сменит Джастина Трюдо

Действующий премьер-министр Канады Джастин Трюдо в январе объявил о своей отставке, указав, что покинет пост, как только правящая Либеральная партия изберет нового лидера.

Бывший глава Банка Канады Марк Карни, который ранее также возглавлял Банк Англии, уверенно победил в голосовании Либеральной партии в воскресенье, опередив своего ближайшего соперника - бывшую вице-премьер-министра Христю Фриланд. Партия сообщила, что в голосовании приняли участие более 150 000 членов партии, и Карни получил 85,9% голосов.

Ожидается, что в ближайшие дни Карни принесет присягу в качестве премьер-министра.

Выступая перед своими сторонниками в Оттаве после объявления результатов выборов в Либеральной партии, Карни обвинил президента США Дональда Трампа в "атаке на канадских рабочих, семьи и предприятия" и пообещал не позволить Трампу одержать победу. Он также предупредил, что США под руководством Трампа пытаются взять Канаду под свой контроль.

"Американцам нужны наши ресурсы, наша вода, наша земля, наша страна. Если бы им это удалось, они бы уничтожили наш образ жизни", - заявил Карни.

"Америка - это не Канада. Канада никогда не будет частью Америки ни в каком виде, ни в какой форме", - добавил новый премьер Канады.

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